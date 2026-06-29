高 原が2026年5月31日付で就任！ GienTech JapanとGienTech Consulting Japan「代表取締役社長交代」

記事ポイント GienTech Japanで高 原が代表取締役社長に就任GienTech Consulting Japanも同日付で社長交代AI時代の技術活用と組織づくりへの姿勢を表明 GienTech Japanで高 原が代表取締役社長に就任GienTech Consulting Japanも同日付で社長交代AI時代の技術活用と組織づくりへの姿勢を表明

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanが、代表取締役社長の交代を発表しました。

2026年5月31日付で小早川 泰彦氏が退任し、後任として高 原(こう げん)氏が就任しています。

GienTech JapanとGienTech Consulting Japan「代表取締役社長交代」

就任日：2026年5月31日新代表取締役社長：高 原(こう げん)退任：小早川 泰彦対象：GienTech Japan、GienTech Consulting Japan

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanは、上海に本社を置くグローバルカンパニーGienTechの日本法人です。

金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けて、IT・ビジネスコンサルティング、システム開発、BPOサービスを提供しています。

高 原氏の略歴

2001年：現GienTechグループへ入社経験：IT開発管理に23年、金融IT分野で20年以上歴任：同社営業部長、事業部長、海天代表取締役、GienTech Japan取締役副社長

高 原氏は、大規模開発のマネジメントや品質管理に精通する上級エキスパートです。

金融業界のIT発展を牽引してきた経験が、GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの新体制につながっています。

就任にあたってのコメント

高 原氏は、AIをはじめとする技術革新によって環境が大きく変化していると述べています。

技術の価値を生み出すのは人であり、技術は未来を切り拓くための手段であるという姿勢を示しています。

GienTech Japanは、技術やシステムを提供するだけでなく、お客様の挑戦に寄り添い、その成長と変革を支えるパートナーであり続けることを使命に掲げています。

AIをはじめとする先進技術を活用しながら、お客様が新たな価値を創造し、持続的な成長を実現できるよう支援していきます。

社員一人ひとりが学び続け、挑戦し続けられる組織づくりも大切にしていく方針です。

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの事業領域

GienTech JapanはIT・ビジネスコンサルティング、システム開発、BPOサービスを提供し、GienTech Consulting JapanはビジネスコンサルティングとITコンサルティングを担います。

金融、保険、通信、医療、製造などの業界に向けて、システム開発、BPO、業務分析、BPR、セキュリティ診断、Intelligent Automationなどを組み合わせます。

新体制では、AIをはじめとする先進技術と人を軸にした組織づくりを結びつけ、企業の成長と変革を支える姿勢を掲げています。

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの代表取締役社長交代の紹介でした。

よくある質問

Q. GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの新代表取締役社長は誰ですか？

A. 2026年5月31日付で、高 原(こう げん)氏がGienTech JapanとGienTech Consulting Japanの代表取締役社長に就任しています。

Q. 高 原氏はどのような経験を持っていますか？

A. 高 原氏は2001年に現GienTechグループへ入社し、IT開発管理に23年、金融IT分野で20年以上の経験を持つ上級エキスパートです。

Q. GienTech Japanはどのようなサービスを提供していますか？

A. GienTech Japanは、金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けて、IT・ビジネスコンサルティング、システム開発、BPOサービスを提供しています。

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