町田エリア初！ BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

記事ポイント BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026」町田開催ミニチュアパン作品や限定グッズ、実物パン比較展示町田モディ4Fで全展示作品が撮影可能 BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026」町田開催ミニチュアパン作品や限定グッズ、実物パン比較展示町田モディ4Fで全展示作品が撮影可能

BACONが、合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を開催します。

会期は2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)までです。

本物と見間違えるほど精巧なミニチュアパンやベーカリー作品の展示に加え、限定グッズ販売や実際のパンとの見比べ展示も展開されます。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

企画展名：ミニチュアベーカリーの合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」開催日時：2026年7月3日(金)〜7月20日(月・祝) 午前10時30分〜午後7時会場：町田モディ 4Fカレンダリウム所在地：東京都町田市原町田6-2-6入場料：800円／3歳以下は入場無料出展者：52組主催：ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会企画：BACON

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」は、累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生した、ベーカリーやスイーツに特化した合同写真展＆物販展です。

会場には、SNSを中心に注目を集める人気クリエイター52組によるミニチュアパンやベーカリー作品が集まります。

展示作品はすべて撮影可能で、見て、撮って、買って楽しめる没入型のミニチュアベーカリー体験を町田エリアで初開催します。

本物と見間違えるミニチュアベーカリー作品

会場では、人気クリエイターたちによる最新作が一堂に集まります。

本物のベーカリーを再現したような、精巧で遊び心あふれるミニチュア作品の世界です。

パンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品が並び、今にも香りまで漂ってきそうなベーカリー作品だけを集めた空間です。

GuuRe.8の新作『ミニチュアドーナツ』とRed Tabbyの『ポプラベーカリー』

「GuuRe.8(@guure.8)」による新作『ミニチュアドーナツ』は、種類豊富なミニチュアパンをリース状に組み上げた作品です。

細部まで丁寧につくり込まれたパンの表情も見どころになっています。

「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」は、ハードパン専門店をイメージした新作『ポプラベーカリー』を披露します。

焼きたてのパンの香りまで感じられるような、温もりあふれる世界観が広がります。

ことなのうそっこ食堂の『ミニチュアサンドイッチ屋さん』

「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目の繊細な表現に注目できます。

彩り豊かな具材も再現されています。

思わず手に取りたくなるほどリアルな仕上がりで、ミニチュアならではの驚きと発見を体感できます。

実際のパンと並べて楽しむ見比べ展示

会場では、リアルな質感と驚異的な再現度で注目を集めるミニチュアアートを、実際のパンと並べて展示する特別コーナーを展開します。

「Tinys(@tinys_miniature)」や「sou_miniature(@sou_miniature)」による作品は、焼き色や質感、細かな表現に至るまで精巧につくり込まれています。

目の前に並ぶ作品を眺めながら、どちらが本物か見比べたくなる展示です。

人気クリエイターによる限定グッズ

会場内の物販コーナーには、人気クリエイターによるミニチュアベーカリー作品や限定グッズが多数登場します。

パンの焼き色や質感まで丁寧に再現したアクセサリーや雑貨、思わず飾りたくなる立体作品などが並びます。

展示で楽しんだ世界観をそのまま持ち帰れるラインアップです。

発売予定アイテムの一部

まいにちごまふぅ：ちいさなパンブローチ 2,750円、オープンサンドブローチ／マグネット 2,200円〜みいやん商店：クッキーのボールペン 1,500円、カッティングボードチャーム 1,100円〜chicca：アメリカンチェリータルト ミニチュア 1,760円、アメリカンチェリータルト アクセサリー 2,640円cororinto..：ミニチュアパンのボールペン 2,420円、クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム 1,430円、フルーツトーストの輪っか付きチャーム 1,320円、パンケーキの輪っか付きチャーム 1,540円ARANKO LEMON：森のいちごラテとトースト耳飾り 5,610円Red Tabby：ハードパン3種セット 1,380円、フランスパン4本セット 2,390円ミニチュアパン工房 うさぎパン：うさぎパン_フルーツいっぱいのパンケーキセット 1,500円GuuRe.8：マグネット 1,100円、ヘアゴム 1,100円、ピンバッチ 1,200円、クリップマグネット 1,200円、木製クリップ 1,100円、ミニチュアパンメモクリップ 1,200円、ミニチュアパンメモスタンド 1,650円mh-mignon：食べかけビッグバーガー 2,800円、やんのか猫ちゃんクッキー 1,800円Tinys：トーストサンド各種 2,700円〜、くまのアイスクリームバー 2,600円ARINCO PAN：チャーム、マグネット、置物、キーリング 3,000円〜Atelier-mii：ベーカリーショップ 41,800円kitsuneiro：スケッチ 3,300円、キーホルダー 2,750円、スタンド 2,750円

価格はすべて税込表記です。

「みいやん商店(@m.yan0902)」「ARANKO LEMON(@aranko_lemon)」「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」「cototto(@cototto_handmade)」など、多彩な作家による作品が販売されます。

ここでしか出会えない一点モノや限定アイテムも多数登場予定です。

作品ごとに異なるパンの形や焼き目、具材の表現を見比べることで、クリエイターごとの視点や作り込みの違いが伝わります。

実物のパンとの比較展示では、小さな造形に落とし込まれた質感や色合いが、ミニチュアアートならではの見どころになります。

展示で出会った世界観は、アクセサリーや雑貨、立体作品として日常に取り入れやすい形でも楽しめます。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)まで、午前10時30分から午後7時まで開催されます。

会場は町田モディ 4Fカレンダリウムです。

Q. 展示作品は撮影できますか？

A. 展示作品はすべて撮影可能です。

お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影し、自分だけの一枚をSNSに投稿して楽しめます。

Q. 会場ではグッズも購入できますか？

A. 会場内の物販コーナーでは、人気クリエイターによるミニチュアベーカリー作品や限定グッズが販売されます。

一点モノや限定アイテムも多数登場予定です。

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