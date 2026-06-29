東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、現役ホテルスタッフが厳選した「夏のひんやり快適グッズ」無料特典付き宿泊プランが登場。

東京ディズニーシー25周年で盛り上がる2026年夏、猛暑の中でもゲストに心からパークを楽しんでもらうため、スタッフの想いから生まれた特別な宿泊プラン『暑さ対策セット付きプラン』が販売されます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「夏のひんやり快適グッズ」無料特典付き宿泊プラン

実施期間：2026年9月30日(水)まで

プラン名：『暑さ対策セット付きプラン』

予約：HP/電話にて受付中

・特設サイト https://urayasu.brightonhotels.co.jp/stay/plan/summer-goods

・ホテル宿泊予約電話 047-380-6666 (10:00〜18:00)

人数：1部屋につき2〜6名

チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

内容：

対象宿泊期間プレゼント品（一例）活躍シーンのイメージ2026年7月31日まで涼感マフラータオル、パンチクールロング、ボディーシートなど4種入園時や、アトラクションの待ち時間に。首元をパッと冷やして、熱中症対策を万全に。2026年8月1日〜9月30日まで冷感スプレー、冷タオル、さらさらパウダーで快適な汗拭きシートなど4種熱中症対策を万全にパレード待ちに、シュパッと爽快な風をまとうような心地よさ。

※1名につき1セット、チェックイン時にフロントにて配布されます

※添い寝のお子様分は対象外となります

浦安ブライトンホテル東京ベイに、無料特典付き宿泊プランとして『暑さ対策セット付きプラン』が登場。

「せっかくの特別な夏の思い出が、暑さで遮られてほしくない……」

2026年も予測される厳しい猛暑。

一歩外に出れば、容赦ない日差しが照りつけます。

「ホテルとして、東京ディズニーリゾートへ出発するゲストに何かできることはないか」というスタッフの想いから、このプランが誕生しました。

市販の暑さ対策グッズがあふれる中、スタッフ一同で「本当にもらって嬉しいものは何か」「荷物にならず、即戦力になるものはどれか」を徹底的に話し合い、期間ごとに異なる実用性抜群のグッズが厳選されています☆

パークへの行き帰りも“NO暑さ”！浦安ブライトンホテル東京ベイが夏に選ばれる3つの理由

どんなに万全なグッズがあっても、目的地にたどり着く前に汗だくになっては台無し。

浦安ブライトンホテル東京ベイに宿泊することで、移動中の「暑い！」を徹底的に軽減してくれます。

1：灼熱の車内とはサヨナラ！「地下駐車場」が半額

夏場の青空駐車は、車内がサウナ状態に。

浦安ブライトンホテル東京ベイの駐車場は安心の「地下」構造になっており、直射日光を遮るため、車内が熱くなりません。

さらに今回のプランは駐車場料金が半額になる特典付きです。

※車高2.1ｍ以下が対象です

2：パークまでドア・ツー・ドア！「無料シャトルバス」往復運行

ホテルと東京ディズニーリゾート間を、片道約15分で結ぶ無料シャトルバスが運行。

冷房の効いた車内で、座っているだけでパークの目の前に到着します。

3： JR新浦安駅「直結」徒歩1分

JR新浦安駅「直結」徒歩1分という好立地に位置する「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

電車で移動される際も、改札を出てペデストリアンデッキを渡れば、夏の強い日差しを浴びる間もなく、あっという間にホテルに到着です。

ユーザー体験ストーリー：【シーンA】車でアクティブに！ファミリーでの感動旅

自宅からマイカーで出発。

ホテルのひんやり涼しい地下駐車場に車を停めたら、そのままロビーへ。

チェックイン時に「いってらっしゃいませ！」と笑顔のスタッフから渡されるひんやりグッズに、子供たちも「冷た〜い！」と大はしゃぎ。

そこから冷房の効いた無料シャトルバスで15分、一滴の汗もかかずに東京ディズニーシー25周年の世界へ飛び込めます。

ユーザー体験ストーリー：【シーンB】駅直結でスマートに！カップルでのご褒美旅

靴を脱いでくつろげるフローリングスペースのある部屋「ルーム・だんらん」

JR「新浦安駅」直結のため、日傘を広げる間もなくホテルへ到着。

受け取った対策グッズをバッグに忍ばせ、夏の東京ディズニーリゾートへ出かけられます。

木目調の家具が心落ち着く42平方メートルの広い部屋「ルーム・フォレスト」

夜、遊び疲れて汗をかいても、帰りもシャトルバスで座ったままホテルへ直行。

バリエーション豊富な客室で、涼しい夜風を感じながら、今日一日の思い出を語り合う贅沢なひとときが待っています。

現役ホテルスタッフが厳選した「夏のひんやり快適グッズ」の無料特典付き宿泊プラン。

浦安ブライトンホテル東京ベイにて2026年9月30日まで提供される『暑さ対策セット付きプラン』の紹介でした☆

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