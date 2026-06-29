“関西人ワード”『明日のパン』書籍化 川西賢志郎、紅ゆずるら21人エッセイ書き下ろし【「絶対、6枚切り」「母が選んでいたもの」などタイトル＆著者一覧】
関西の日常と人々を描いたエッセイ集『明日のパン』が、7月16日に全国の書店やECサイトで発売される。
【画像】「衝撃すぎんねんけど」…関西で当たり前の“パン”が東京で通じず
コンテンツメーカー・有限会社ノオトが立ち上げた出版レーベル「ノオトBOOKS」の第1弾として刊行されるもので、関西ゆかりの21人が、「明日のパン」にまつわるエッセイを書き下ろした。
「明日のパン」は、主に関西エリアの日常会話で毎日のように耳にする言葉。夕方のスーパーマーケットでは「明日のパン、買わな！」という声が聞こえ、家族に「明日のパン、買うてきて」と頼む場面が日常に溶け込んでいる。SNSでは「翌朝のパンを“明日のパン”と言うのは関西だけ？」「他に何て言うの？」など、しばしば話題になる。
■エッセイのタイトルと著者一覧（掲載順）
「絶対、6枚切り」鈴木潤（子どもの本専門店「メリーゴーランド京都」店主）
「スクランブル」川西賢志郎（芸人・「M-1グランプリ」ファイナリスト）
「夜のミスタードーナッツ」清繭子（エッセイスト）
「ずっと食べたい」谷じゃこ（歌人）
「母が選んでいたもの」虫明麻衣（編集者・エッセイスト）
「家出中年」いぬじん（ブロガー）
「明日の明日の明日の矛盾をあなたと」はらだ有彩（テキストレーター）
「青春の朝ごはん」稲田俊輔（料理人・文筆家・南インド料理店「エリックサウス」総料理長）
「大阪の鍋の中で」紅ゆずる（俳優・元宝塚歌劇団星組トップスター）
「いつまでも大阪の初心者」スズキナオ（ライター）
「母のおまじない、父の作文。」中前結花（エッセイスト）
「可能性を減らす」大前粟生（小説家）
「京都とポケモンシール」谷川嘉浩（哲学者）
「明日の約束」黒田季菜子（児童文学作家）
「北から西へ、ふたりの朝食はつづく」宮浦宜子（食卓ディレクター・Life on the table 主宰）
「近畿の果てから」なか憲人（漫画家・ウェブライター）
「持ち運べる命」福井晶（食のライター・編集者）
「いつも、ちょっと、辛気くさい」中井治郎（社会学者）
「雨蛙男のフレンチトースト」津田匡保（ファンベースカンパニー代表取締役社長／CEO）
「すてきなピンジェント」藤井亮（映像作家・クリエイティブディレクター）
「明日のサンドイッチ」しまだあや（作家）
【コラム】明日のパンの謎〈前編〉オカンはなぜ、毎日のように「明日のパン」を気にするのか
【コラム】明日のパンの謎〈後編〉オカンはなぜ、毎日のように「明日のパン」と声に出すのか
取材・執筆：宮脇淳（ノオトBOOKS）
取材協力：阿古真里（作家・生活史研究家）、池田浩明（「パンラボ」主宰）、金水敏（言語学者）
発売開始日：2026年7月16日（木）
ページ数：256ページ
判型（実寸）：B6判変型（縦174mm×横117mm）
製本：上製（ハードカバー）
定価：2273円＋税（税込2500円）
【画像】「衝撃すぎんねんけど」…関西で当たり前の“パン”が東京で通じず
コンテンツメーカー・有限会社ノオトが立ち上げた出版レーベル「ノオトBOOKS」の第1弾として刊行されるもので、関西ゆかりの21人が、「明日のパン」にまつわるエッセイを書き下ろした。
「明日のパン」は、主に関西エリアの日常会話で毎日のように耳にする言葉。夕方のスーパーマーケットでは「明日のパン、買わな！」という声が聞こえ、家族に「明日のパン、買うてきて」と頼む場面が日常に溶け込んでいる。SNSでは「翌朝のパンを“明日のパン”と言うのは関西だけ？」「他に何て言うの？」など、しばしば話題になる。
「絶対、6枚切り」鈴木潤（子どもの本専門店「メリーゴーランド京都」店主）
「スクランブル」川西賢志郎（芸人・「M-1グランプリ」ファイナリスト）
「夜のミスタードーナッツ」清繭子（エッセイスト）
「ずっと食べたい」谷じゃこ（歌人）
「母が選んでいたもの」虫明麻衣（編集者・エッセイスト）
「家出中年」いぬじん（ブロガー）
「明日の明日の明日の矛盾をあなたと」はらだ有彩（テキストレーター）
「青春の朝ごはん」稲田俊輔（料理人・文筆家・南インド料理店「エリックサウス」総料理長）
「大阪の鍋の中で」紅ゆずる（俳優・元宝塚歌劇団星組トップスター）
「いつまでも大阪の初心者」スズキナオ（ライター）
「母のおまじない、父の作文。」中前結花（エッセイスト）
「可能性を減らす」大前粟生（小説家）
「京都とポケモンシール」谷川嘉浩（哲学者）
「明日の約束」黒田季菜子（児童文学作家）
「北から西へ、ふたりの朝食はつづく」宮浦宜子（食卓ディレクター・Life on the table 主宰）
「近畿の果てから」なか憲人（漫画家・ウェブライター）
「持ち運べる命」福井晶（食のライター・編集者）
「いつも、ちょっと、辛気くさい」中井治郎（社会学者）
「雨蛙男のフレンチトースト」津田匡保（ファンベースカンパニー代表取締役社長／CEO）
「すてきなピンジェント」藤井亮（映像作家・クリエイティブディレクター）
「明日のサンドイッチ」しまだあや（作家）
【コラム】明日のパンの謎〈前編〉オカンはなぜ、毎日のように「明日のパン」を気にするのか
【コラム】明日のパンの謎〈後編〉オカンはなぜ、毎日のように「明日のパン」と声に出すのか
取材・執筆：宮脇淳（ノオトBOOKS）
取材協力：阿古真里（作家・生活史研究家）、池田浩明（「パンラボ」主宰）、金水敏（言語学者）
発売開始日：2026年7月16日（木）
ページ数：256ページ
判型（実寸）：B6判変型（縦174mm×横117mm）
製本：上製（ハードカバー）
定価：2273円＋税（税込2500円）