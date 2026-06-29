MON7A、フットウェアブランド「grounds」とのコラボレーションシューズ発売決定。7月4日より予約スタート

MON7A（もんた）が、フットウェアブランド「grounds（グラウンズ）」とコラボレーションシューズを発売することを発表した。

「grounds」は“LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランド。

SS25よりパリファッションウィークでのコレクション発表を開始し、現在国内4店舗の直営店をはじめ、世界22カ国・145店舗の展開に加え、越境ECや訪日客の購買により100カ国以上のユーザーに愛用されている。

「MOOPIE x MON7A」は、2026年7月4日（土）から7月23日（木）の期間、渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK内の直営店「grounds STORE 004」と「grounds」公式オンラインストアにて完全予約制で販売される。

Photography: Hayato Takahashi (@p.hayato)

【MON7A コメント】

Photography: Hayato Takahashi (@p.hayato)

Photography: Hayato Takahashi (@p.hayato)

groundsは俺が初めて好きになった靴のブランドで、当時バイト代を貯めて買ったシューズは今でも俺の宝物です。それくらいにファンだったので、こんな形でコラボができるなんて信じられないです。今回のコラボシューズで一番特徴的な羽の部分は絶対に付けたかったパーツでした！どんなボトムスに合わせても羽がしっかり見えて可愛くて超お気に入りです。あとは靴の形状を選んだり、素材をリフレクターにしたり、靴紐の色や細さも全部自分で選びました。俺が思う「grounds」の好きなところと、こういう「grounds」があったら可愛いな、を掛け合せた、こだわりがめちゃくちゃ詰まった「grounds」になってます。初めてgroundsを買った時から大切な日には毎回そのシューズを履いてきました。超一軍の靴だし、履くと気分が上がるので好きです。そういうお守りみたいなファッションアイテムがあると毎日がより楽しくなるのでみんなにもぜひ履いてもらえたら嬉しいです！

MON7Aは、2025年6月、ABEMA恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」に参加し話題を集め、8月「おやすみTaxi」でアーティストデビュー。2026年1月に、メジャー1stシングル「TOGE TOGE」でメジャーデビューを果たした。各メディアのトレンドランキングに軒並みランクインし、SNS総フォロワー数は280万人を超えるなど、今もっとも注目を浴びるZ世代を代表するアーティストだ。

7月7日（火）には、4thシングル「FLASH BLUE」を配信リリースする。今作はこれまでの楽曲に引き続き、作詞／作曲をMON7A、サウンドプロデュースを釣俊輔が手がけ、自身初の夏曲が誕生。

“一瞬を刻み込んで守りたい”と歌詞内で綴られている通り、眩しく過ぎていく一瞬一瞬のきらめきを鮮やかに焼き付ける、夏の衝動をかき立てるようなサマーアンセムに仕上がっている。

【コラボレーションアイテム概要】

MON7A「FLASH BLUE」

アイテム名：MOOPIE x MON7Aカラー名：01 | FLASH BLUE／GRAY REFLECTOR金額：\49,500（税込）※予約販売制サイズ：22cm-30cm

予約方法受付：grounds STORE 004（渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK South 3F）と、grounds公式オンラインストアで注文受付。URL：https://grounds-fw.jp/products/moopie-x-mon7a受付期間：2026年7月4日（土）12:00〜7月23日（木）21：00発送予定：2027年1月末

【リリース情報】

MON7Aメジャー4th Single「FLASH BLUE」2026.7.7（火）Releasehttps://lnk.to/MON7A_flashblue