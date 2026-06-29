「似合うね」「羨ましい」日本代表アウェーユニ姿にファン熱視線！ 人気アイドルグループの元メンバーがスウェーデン戦の現地観戦を報告『とても貴重な良い経験になりました』【Ｗ杯】
大人気アイドルグループ『モーニング娘。』の元メンバーで、現在は女優やモデルとして活躍する久住小春さんが披露した日本代表のアウェーユニホーム姿が、話題を呼んでいる。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｆ組）でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。この結果、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
この一戦の３日後、久住さんは自身のインスタグラムを更新。「いつかは生で観てみたいと思っていたワールドカップ」と書き出し、「次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思い、日本対スウェーデンを観にダラスに弾丸で行ってきました。現地での生の空気、緊張感、臨場感、生でしか感じれなくてとても貴重な良い経験になりました」などと報告した。
そして、日本のアウェーユニホームを着用したショットや、食事をする様子など複数の画像をアップロードした。
この投稿には、「羨ましい」「アウェーユニホーム似合うね」「いいなぁ〜」「ヒューストンにも行くの？」「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした！」「素敵」「可愛い」といったコメントが寄せられた。
ファンの視線を一身に集めたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「素敵」スウェーデン戦を生観戦した久住さんの日本代表ユニ着用ショット！
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｆ組）でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。この結果、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
そして、日本のアウェーユニホームを着用したショットや、食事をする様子など複数の画像をアップロードした。
この投稿には、「羨ましい」「アウェーユニホーム似合うね」「いいなぁ〜」「ヒューストンにも行くの？」「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした！」「素敵」「可愛い」といったコメントが寄せられた。
ファンの視線を一身に集めたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「素敵」スウェーデン戦を生観戦した久住さんの日本代表ユニ着用ショット！