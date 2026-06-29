人気商品が待望の再販！ 2026年6月発売「パペットスンスン めじるしチャーム」全8種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、NICの「パペットスンスン めじるしチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
NICから2026年6月に発売される「パペットスンスン めじるしチャーム」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
パペットスンスン めじるしチャーム
▼メーカー
NIC
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・スンスン
・えっへん
・ギター
・やあ
・ノンノン
・ゾンゾン
・スンスン＆ノンノン
・スンスン＆ゾンゾン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「パペットスンスン めじるしチャーム」が見逃せない！
NICから2026年6月に発売される「パペットスンスン めじるしチャーム」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
自分の持ち物の可愛いアクセントに！大人気「PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）」から、自分の持ち物の目印にぴったりなチャームが登場しました。こちらは2025年3月に発売され大好評を博した人気商品の待望の再販アイテムとなっています。サイズは約44mmと存在感があり、傘やペットボトル、ポーチなど様々な場所に取り付けて楽しめます。スンスンたちの豊かな表情や愛らしい姿に癒やされること間違いなしの仕上がりです。
詳細情報▼商品名
パペットスンスン めじるしチャーム
▼メーカー
NIC
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・スンスン
・えっへん
・ギター
・やあ
・ノンノン
・ゾンゾン
・スンスン＆ノンノン
・スンスン＆ゾンゾン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)