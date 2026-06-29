カーメイトは、2020年の発売以降好調の「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズから、「季節の香り」をテーマにした専用フレグランスオイル2品を6月9日に数量限定で発売した。夏らしさを感じられる「風鈴の香り」と「夏祭りの香り」をラインアップしている。

同製品は、関連アイテムの出荷累計数が330万個を超える（6月現在）「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズ専用フレグランスオイル。2022年から、「季節の香り」シリーズを展開しており、これまで夏向けの香りでは、「パイナップル」「ミント」「柑橘」など、夏を直感的にイメージできる香りを中心にラインアップしてきた。今回は“夏の体験”にフォーカスし香りを開発。「風鈴の鳴る縁側」、「大切な人との夏祭り」といった情景をテーマに、どんな香りだろう？というワクワク感とともに夏の思い出に寄り添う香りを届ける。



左から：「涼を感じる風鈴の香り」「夏祭りの香り」

「涼を感じる風鈴の香り」は、夏の風と、揺れる風鈴をイメージした。レモンやベルガモットの柑橘系とミントの香りで縁側を吹き抜ける涼しい風を表現している。ミュゲ（鈴蘭）の香りが風鈴の軽やかな音色を想起させる。

「夏祭りの香り」は、夜空に咲く花火と、徐々に高まる夏の熱気をイメージした。ベースにはジャスミンを用い、大輪の花火の華やかさを表現している。ピンクペッパーやパチョリの香りでアクセントを加え、大人っぽく幻想的な夜を演出する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月9日（火）

カーメイト＝https://www.carmate.co.jp