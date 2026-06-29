愛媛県内で今年4月、SNSを通じて知り合った小学4年の女子児童に性的暴行を加え、さらにその様子を撮影するなどしたとして、兵庫県警は今月29日、25歳の男を逮捕したと発表しました。

不同意性交や撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、大阪市生野区の無職で韓国籍の日本名・山本唯人、本名・夫唯人容疑者（25）です。

夫容疑者は今年4月、愛媛県内のマンションの踊り場で小学4年の女子児童（9）に性的暴行を加えたうえ、その様子をスマートフォンで撮影するなどした疑いがもたれています。

警察によりますと夫容疑者は女子児童とSNSを通じて知り合い、LINEの連絡先を交換してやり取りするなかで、女子児童の性的好奇心をあおって誘い出していたとみられるということです。

夫容疑者は、去年12月に兵庫県内の当時小学6年の女子児童に性的暴行を加えるなどした疑いですでに逮捕・起訴されていて、押収した夫容疑者のスマートフォンに今回の犯行動画が残っていたということです。取り調べに対しては黙秘しているということです。

警察は、夫容疑者がほかにも同様の事件に関与していないかどうか捜査しています。