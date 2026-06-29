人気レースクイーンの根岸しおり（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ＆デニムのディズニーショットを公開した。

「25周年グッズどれも可愛かった」とつづり、ジュビリーブルーに彩られ、ホワイトリボン付きのディズニーシー25周年カチューシャにキャミ＆デニムの写真をアップ。

ハッシュタグで「ディズニーシー」「ディズニー」「RQ」「モデル」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「めちゃお人形さんみたい」「毎日素敵すぎますね」「可愛いです」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動している。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。

愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。