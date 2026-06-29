【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 vs 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ヴィニシウスの「圧巻ゴラッソ」

サッカー日本代表は日本時間6月30日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表と対戦。アメリカのヒューストンで開催される大一番の予想スタメンを整理したい。

オランダ戦で2−2、チュニジア戦で4−0、スウェーデン戦で1−1だった日本は、グループFを2位通過。2勝1分でグループCを1位通過したブラジルと決勝トーナメント1回戦で激突する。

GKにアリソン（リヴァプール）、最終ラインにマルキーニョス（パリSG）とガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、中盤にブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、前線にヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）と要所にワールドクラスを擁し、イタリアの名将カルロ・アンチェロッティ監督が攻守のバランスを整える今大会のブラジルは、データサイト『Opta』の最新優勝確率でも5位にランクインした強豪。同16位の日本にとってはもちろん格上だ。

森保一監督は前日会見で、「ブラジルは本命の優勝候補。みなさんには言ってもらえないが、自分たちで言うと、ダークホースの優勝候補が我々だと位置付けている」と立場を理解。そのうえで、アップセットを起こした前回大会のドイツ戦やスペイン戦も記憶に新しいだけに、「ブラジルをリスペクトしているが、勝つチャンスがある。また歴史が変わるようなことが起こせるようにしたい」と意気込んだ。

日本は昨年10月の国際親善試合で、14戦目にしてブラジル相手に初勝利（3−2）。当時の相手は主力の大半を欠いていたが、森保監督は「これまでは勝率0%だったところが、我々にも勝つチャンスがあると分かったことが前回の親善試合だった」と振り返る。一方で「（当時の）全選手がいるわけではないが、選手、チームは前回の親善試合で負けたことで悔しさも残っているはず。ブラジルと戦う時の厳しさがさらに増したと思っている」と警戒した。

グループリーグ第3戦から日本は中3日、ブラジルは中4日と日程的な差はあるものの、森保監督をはじめコーチングスタッフたちには織り込み済みの状況。指揮官は「今大会は移動が大変で、コンディションにも大きく影響する。準備期間では不利な状況だが、とくに気にしてはいない。最初から日程はわかっており、中3日で回復して良い状態に持っていくために選手とチームスタッフはずっと準備してきた」と意に介していない。

スタメンに関して森保監督は、「今大会は自分たちのベストと、相手と噛み合わせのベストということで考えてやってきた。ブラジル戦ではどういう選手起用になるか見ていただければ」とコメント。まず守備陣は、ここまでフル稼働のGK鈴木彩艶（パルマ）と左CBの伊藤洋輝（バイエルン）、スウェーデン戦で温存した右CBの冨安健洋（アヤックス）が先発濃厚だ。その第3戦で左太腿に違和感を覚えて前半39分で途中交代した板倉滉（アヤックス）は、「ブラジル戦で必要な場面があったらやります、という状態です」と語るなど万全ではなさそう。3バックの中央は谷口彰悟（シント＝トロイデン）に託すだろう。

難しいのがボランチ、右WB、両シャドー

ダブルボランチの一角は、スウェーデン戦で休ませた佐野海舟（マインツ）が間違いなく復帰するはず。左WBはOpta選出のグループステージ・ベスト11に選出された中村敬斗（スタッド・ランス）、CFはエースの上田綺世（フェイエノールト）から変える必然性がまったくない。

難しいのが、ボランチの相棒、右WB、両シャドーだ。オランダ戦で左膝を痛めた久保建英（レアル・ソシエダ）はまだ全体練習に戻っておらず、森保監督がブラジル戦の欠場を明言。とりわけシャドーの人選が不透明となっている。

ここまでの起用法を見る限り、鎌田大地（クリスタル・パレス）、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、田中碧（リーズ）、菅原由勢（ブレーメン）、前田大然（セルティック）などが絡んだ配置の可能性は、以下のように複数ある。

パターン１）左ボランチ：鎌田、右WB：堂安、右シャドー：伊東、左シャドー：前田

パターン２）左ボランチ：鎌田、右WB：菅原、右シャドー：堂安、左シャドー：前田

パターン３）左ボランチ：田中、右WB：菅原、右シャドー：堂安、左シャドー：鎌田

パターン４）左ボランチ：田中、右WB：堂安、右シャドー：鎌田、左シャドー：前田

まず鎌田がボランチなのかシャドーなのか、過去2試合において攻守に躍動した田中をどう使うか、そして伊東はスタメンかゲームチェンジャーにするのか。そのあたりが大きな鍵になりそうだ。

ここまで4ゴール・1アシストを記録するなど最も警戒すべきヴィニシウスの対策については、まず対面機会が多くなる右CBの冨安がやはり鍵。ただ、ブラジルのエースは左サイドレーンを起点に左インサイドレーンや中央レーンも自由に動く事実上のフリーマンであり、右ボランチ（佐野）と右WB（堂安）はもちろん中央CB（谷口）が守るエリアにも入ってくる。従来のマンツーマン守備では捕まえにくい動きだけに、ゾーンでいかに守るかも肝要だ。

また、このブラジル戦は追いかける展開になる可能性も十分。3−1−4−2というオプションの超攻撃的システムでゴールを奪いにいく状況になれば、オランダ戦で切り札になった小川航基（NECナイメヘン）はもちろん、ここまで出番が少ない鈴木唯人（フライブルク）、塩貝健人（ヴォルフスブルク）、後藤啓介（シント＝トロイデン）、町野修斗（ボルシアMG）らの投入もありえる。ここまでフィールドプレーヤー23人のうち町野を除く22人を起用してきたが、スタメン・途中出場にかかわらず指揮官がかねてから掲げる「誰が出ても機能する、誰が出ても勝つ」を改めて証明する機会だ。

なお、日本がグループステージを突破するのは2002年、2010年、2018年、2022年に続いて5回目だが、決勝トーナメント1回戦は過去に一度も勝利できていない（前回大会まではラウンド16、今回はラウンド32）。王国ブラジルを破り、“鬼門の4試合目”を初めて突破できるか。注目の日本vsブラジル戦は、日本時間で6月30日深夜2時のキックオフ予定だ。

取材：北健一郎

文・構成：ABEMA TIMES編集部

（FIFAワールドカップ2026）

