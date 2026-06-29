ヤンキースのチザムJr.のチェックスイングを巡る空振り判定

【MLB】Rソックス 5ー4 ヤンキース（日本時間29日・ボストン）

ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が28日（日本時間29日）、敵地でのレッドソックス戦に出場。チェックスイングの判定を巡り猛抗議の末に退場処分を受けた。判定に対する不満からヘルメットを投げ捨てて怒りをあらわにした姿に、米国のファンからは審判への批判やチザムJr.への擁護の声が殺到している。

問題の場面は、6回2死走者なしの打席だった。ソニー・グレイ投手が投じた81.8マイル（約131.6キロ）のカーブに対し、チザムJr.はスイングを途中で止めた。しかし、球審から空振りの判定を受けると、バットは回っていないと猛抗議。三塁塁審に確認を求めなかった球審に対して不満を爆発させ、退場を宣告されるとヘルメットを投げ捨てて感情を爆発させた。

この一連の騒動について、米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」が公式X（旧ツイッター）で事態を伝えると、現地のファンからはチザムを擁護する声が相次いだ。「ジャズは間違っていない」「今回はジャズを支持する。あれはどう見てもスイングじゃなかった」「ふざけんな。あれがスイングなんてあり得ない」と、明らかな判定への不満が噴出した。

さらに、球審の対応に対しても「完全に正当な抗議だ。三塁塁審に確認しなければならなかった」「三塁塁審に確認しないなんてあり得ない」と非難が殺到。「ジャズは全く動いていない」「審判がヤンキースを不正に扱うのは本当に残念だ」と、不公平なジャッジを嘆くコメントも寄せられた。（Full-Count編集部）