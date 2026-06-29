BTS・JIMIN、自然体でも絵になる存在感…抜群の“ファッションセンス”に感嘆の声「着こなせないものある？」

BTSのJIMINが、多彩なスタイリングでファンを魅了した。

6月28日、JIMINは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「着こなせないものある？」JIMIN、抜群のファッションセンス

公開された写真には、ラグジュアリーブランド「DIOR」の衣装に身を包んだJIMINの姿が収められている。

何より注目を集めたのは、さまざまな系統のスタイリングを完璧に着こなしたJIMINの“ファッションセンス”だ。

JIMINは、優雅な王子様のようなビジュアルとフレッシュな少年美を同時に醸し出し、ファンの感嘆を誘った。グレーのカーディガンにデニムを合わせた上品なスタイルや、チェックシャツが印象的なカジュアルコーデ、リラックス感のあるセットアップなど、多彩な装いを自分らしく着こなした。

ネット上では、「本当に可愛い」「着こなせないものある？」「自然体でステキ」「全部似合ってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝JIMIN Instagram）

なお、JIMINが所属するBTSは、6月26日（現地時間）にスペイン・マドリードでヨーロッパツアーの幕を開けた。今後は、ベルギー・ブリュッセル、イギリス・ロンドン、ドイツ・ミュンヘン、フランス・パリなどを巡り、世界中のファンと再会する予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。