3児の母・川崎希「何作ってるでしょう〜？」長女との料理の様子公開「5才のパティシエ愛おしい」「親子でお菓子作り憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの川崎希が6月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との料理の様子を公開し、話題となっている。
【写真】元AKBママタレ「ほっこりする光景」5歳長女とマフィン菓子作り
川崎は「cooking with sister」とつづり、写真を投稿。透明なボウルに入っているものを混ぜる長女の姿を披露した。この投稿では「何作ってるでしょう〜？」と質問を投げかけ、ファンからは「アイスクリーム」「シュークリーム」「パンケーキ」「プリン」「スクランブルエッグ」「卵焼き」などと様々な料理が回答されているが「正解の方いないです」と記していた。
また、翌29日にはフィード投稿で「5才のパティシエ なにを作るのでしょうか」と、長女がお菓子作りをする動画を公開。ホットケーキミックスを使ってマフィンを作る様子を披露している。
この投稿には「長女ちゃんとのクッキング微笑ましい」「5才のパティシエ愛おしい」「愛情たっぷり」「どんな完成品になるのか楽しみ」「親子でお菓子作り憧れ」「食卓が華やぎそう」「真似して親子で作りたくなりました」「ほっこりする光景ですね」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBママタレ「ほっこりする光景」5歳長女とマフィン菓子作り
◆川崎希、長女との料理風景を公開
川崎は「cooking with sister」とつづり、写真を投稿。透明なボウルに入っているものを混ぜる長女の姿を披露した。この投稿では「何作ってるでしょう〜？」と質問を投げかけ、ファンからは「アイスクリーム」「シュークリーム」「パンケーキ」「プリン」「スクランブルエッグ」「卵焼き」などと様々な料理が回答されているが「正解の方いないです」と記していた。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「長女ちゃんとのクッキング微笑ましい」「5才のパティシエ愛おしい」「愛情たっぷり」「どんな完成品になるのか楽しみ」「親子でお菓子作り憧れ」「食卓が華やぎそう」「真似して親子で作りたくなりました」「ほっこりする光景ですね」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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