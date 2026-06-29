6月29日 公開 11月 発売予定

青島文化教材社は、11月に発売を予定しているプラモデル「1/700 艦船（フルハル）」シリーズおよび「1/700 ウォーターライン」シリーズの新製品情報を公開した。

11月には、リニューアルしたフルハルシリーズから日本海軍砲艦「勢多」が再登場。また「1/700ウォーターライン」シリーズからはドイツ海軍戦艦「ビスマルク」、英国海軍の航空母艦「ハーミーズ」がそれぞれ再登場する。

「1/700 艦船（フルハル）」シリーズ

※画像は試作品。実際の商品とは異なる場合がある。



「日本海軍 砲艦 勢多」

価格：2,860円

JAN：4905083204641

「勢多型砲艦」は日本海軍が中国大陸の河川警備や権益保護を目的として建造した河川用砲艦。1920年代に4隻（勢多・比良・保津・堅田）が就役し、主に長江流域で活動した。浅い喫水と小型船体を活かして河川を航行し、支援任務に従事した。第二次世界大戦末期には老朽化が進み、一部は中国方面で活動を続けた後に失われるか現地勢力へ接収された。

本キットでは、勢多型砲艦から選んで2隻を製作できる仕様となっており、組み立てやすくかつ的確に再現されている。なお組み立てには別途、工具等が必要。

【商品概要】

・カラー塗装図を新たに付属

・勢多型砲艦の中から選んで2隻を製作できる選択式キット。

・同スケールの97式重爆撃機が付属。

・同スケールのジャンク船が付属。

艦種：その他

国籍：日本

「1/700ウォーターライン」シリーズ

※画像は試作品。実際の商品とは異なる場合がある。

「ドイツ海軍 戦艦 ビスマルク」（NO.618）

価格：3,740円

JAN：4905083205846

1941年5月、北大西洋の洋上で鋼鉄の大海獣とも称される戦艦同士の戦いが繰り広げられた。その主役となったのはドイツ海軍の戦艦ビスマルク。数日前にはその主砲砲弾でイギリス海軍の誇りである巡洋戦艦フッドを撃沈したが、執拗なイギリス海軍の追撃から逃れきれず、イギリス戦艦2隻を主力とする水上部隊に包囲され最期の戦いに臨むことになった。

本キットはドイツ海軍の象徴である「ビスマルク」をシンプルかつ的確なパーツ構成で再現しており、カラー印刷の塗装説明図が新規で追加されている。なお組み立てには別途、工具等が必要。

艦種：戦艦

国籍：海外艦船

※リニューアル後もシリーズNo.は継続します。予約、購入時には内容を確認することをお勧めします。

「英国海軍 航空母艦 ハーミーズ」（NO.716）

価格：3,740円

JAN：4905083205853

英国海軍航空母艦「ハーミーズ」は、初期の「航空母艦として設計された実用空母」の1つ。1918年に起工、1919年に進水し、1924年に就役した。排水量約1万トン級の小型空母ながら、艦載機運用の発展に大きく貢献し、地中海や極東で活動した。大西洋やインド洋で船団護衛や哨戒任務に従事したが、1942年4月のインド洋作戦において、日本海軍機動部隊の艦載機による空襲を受けて沈没した。ハーミーズは航空母艦発展史における先駆的存在であり、その設計思想や運用経験は後の空母建造に大きな影響を与えた。

本キットは「ハーミーズ」をシンプルなパーツ構成ながら的確に再現。カラー印刷の塗装説明図が新規で追加されている。

【商品概要】

・カラー塗装図を新たに付属

・艦載機が付属

艦種：航空母艦

国籍：海外艦船

※リニューアル後もシリーズNo.は継続します。予約、購入時には内容を確認することをお勧めします。

(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.