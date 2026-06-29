あみあみ秋葉原店にてガンプラ「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」の抽選販売実施！
【あみあみ秋葉原店：「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」抽選販売】 抽選期間：6月29日～7月5日23時59分 当選発表：7月8日12時 指定販売日時：7月11日11時～20時
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、7月11日に発売予定のガンプラ「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」の抽選販売を実施している。応募期間は7月5日23時59分まで。当選発表は7月8日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月29日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。
「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 29, 2026
7/11(土)発売予定
「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/LZAOEmU8xY…
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