あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、7月11日に発売予定のガンプラ「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」の抽選販売を実施している。応募期間は7月5日23時59分まで。当選発表は7月8日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月29日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」抽選販売のページ

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