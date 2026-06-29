阪急うめだ本店で注目！進化系リゾートウェアが揃う夏限定イベント開催

夏の旅行やリゾートステイをもっと快適に、おしゃれに楽しみたい方に注目のイベントが阪急うめだ本店で開催されます。2026年6月29日（月）から9月1日（火）まで開催される「Cruise Resort Summer Edit 2026」では、“クルージング”をテーマに、朝から夜までのさまざまなシーンに寄り添うリゾートウェアを提案。水辺から街歩き、ディナータイムまで活躍する進化系リゾートスタイルが揃います♪

シーン別で楽しむ進化系リゾートスタイル

今回のイベントでは、旅先での一日をイメージしたコーディネートを展開。着替えの手間を減らしながら、おしゃれも快適さも叶えるアイテムが勢ぞろいしています。

朝のストレッチやヨガシーンには、「ALBOVE（アルヴォーブ）」のボタニカルフラワー柄フリルタンクブラ15,400円とレギンス14,300円がおすすめ。

華やかなボタニカル柄とフリルデザインが女性らしく、お腹が見えにくいタンクトップ丈で安心感もあります。

午前から昼にかけてのプールサイドでは、「PEAK&PINE（ピークアンドパイン）」のフラワープリントオフショルダービキニ23,100円とフラワープリントショートパンツ14,300円が活躍。

肩を美しく見せるオフショルダーデザインが今年らしく、リゾート気分を盛り上げてくれます。

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リラックスタイムからディナーまで美しく

夕方のくつろぎ時間には、「Riberce（リベーチェ）」のUVカットプチスリーブトップス水着22,000円と無地キュロットパンツ20,350円を。

トップスにはカップが内蔵されており、ホールド感と快適な着心地を両立。インナーショーツ付きのキュロットパンツと合わせることで、体型カバーも叶います。

夜のディナーシーンには、「Riberce」のソフトエスニック柄リゾートドレス33,000円とベアトップセパレーツ水着28,600円が登場。

肩のゴールドストリングで袖丈を調整できるデザインが特徴です。

シワになりにくく乾きやすいイージーケア素材を採用しているため、旅行中にも扱いやすいのが魅力。上品な雰囲気を演出しながら、リゾートらしい開放感も楽しめます。

紫外線対策アイテムにも注目

リゾートシーンで欠かせないのが紫外線対策。イベントでは「PEAK&PINE」のUPF50+ UVプロテクトパーカーつば付き16,500円も展開されます。

紫外線カット最高基準のUPF50+仕様で、フード部分にはつばを搭載。ファスナーを首元まで閉めることで鼻の上までカバーできるため、日差しの強いリゾート地やクルージングでも安心です。

着る日やけ止めとして人気を集めるアイテムで、快適な夏のレジャーをサポートしてくれます。

旅をもっと自由に楽しむリゾートウェア

「Cruise Resort Summer Edit 2026」では、水着としての機能性とファッション性を兼ね備えたリゾートウェアを豊富に展開しています。

荷物を減らしたい旅行でも、一着でさまざまなシーンに対応できるアイテムは心強い存在。

阪急うめだ本店ならではの洗練されたコーディネート提案を参考に、自分らしい夏の旅スタイルを見つけてみてはいかがでしょうか♡

リゾート気分を高めてくれるお気に入りの一着との出会いを楽しんでください。