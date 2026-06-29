ローソン『からあげクン』に“謎味”登場、正体は発売から2週間後に判明 ヒントは「やみつき間違いなしのあの味」と「人気のあの味」
ローソンは明日30日、『からあげクン 合体謎味』（税込298円）を全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】『からあげクン 合体謎味』
今回の商品は、異なる2種類のフレーバーを組み合わせた“謎味”仕様。ローソンは「大人気のあの味」と「やみつき間違いなしのあの味」が合体したとヒントを明かしているが、具体的な味は非公表。正体は発売から2週間後の7月14日に、ローソン公式Xで公開される。
味の組み合わせを予想しながら楽しめる参加型の商品となっており、発売にあわせてXでプレゼント企画も実施。6月30日午前7時（予定）から7月6日午後11時59分まで、ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォローし、対象投稿に「からあげクン合体謎味」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1人にQUOカード1万円分が当たる。
『からあげクン 合体謎味』は6月30日から販売開始。価格は298円（税込）。なお、ナチュラルローソン、ローソンストア100では取り扱いがない。
【写真】『からあげクン 合体謎味』
今回の商品は、異なる2種類のフレーバーを組み合わせた“謎味”仕様。ローソンは「大人気のあの味」と「やみつき間違いなしのあの味」が合体したとヒントを明かしているが、具体的な味は非公表。正体は発売から2週間後の7月14日に、ローソン公式Xで公開される。
『からあげクン 合体謎味』は6月30日から販売開始。価格は298円（税込）。なお、ナチュラルローソン、ローソンストア100では取り扱いがない。