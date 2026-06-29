水道メーターの盗難が各地で相次いでいる。

銅価格の高騰を背景に、防犯対策の薄い公営住宅を中心に狙われている。各地の水道局が注意を促している。（川本一喬）

山口・下関市で１３４１個の被害

４月２５日午後６時頃、堺市西区の大阪府営住宅の５階から、「ガチャガチャ」と金属音がするのを近くに住む５０歳代の男性が聞いた。不審に思った男性が駆けつけると、男が水道メーター１個を持っているのを発見。男は窃盗容疑で現行犯逮捕された。

男は大阪市住吉区の無職（６０）（起訴）。男はほかにもこの府営住宅の別棟と、堺市中区の府営住宅から計４８個の水道メーターを盗んだ疑いで府警に追送検された。約４０個は業者に売っており、「ギャンブルなどでお金がなく、集合住宅の空き部屋を狙って盗んだ」と供述しているという。

４月下旬には、兵庫県姫路市の市営住宅計７棟で計１２６個（計約７０万円相当）の被害が発覚。神奈川、静岡両県では今年に入って計１０００個以上盗まれたという。山口県下関市でも３月、１３４１個の盗難が確認された。

５月以降も大阪や兵庫、奈良、山梨などで窃盗被害が続いている。

堺市上下水道局は被害を受け、住人らに対して、急に水が出なくなった場合は敷地内のメーターボックスを確認するように求め、公営住宅の管理者にも盗難対策を要請。東京都などほかの自治体もホームページやＳＮＳで注意を呼びかけている。

取引の基準値は３倍以上に

盗難の背景には、銅価格の値上がりがあるとみられる。

非鉄金属大手「ＪＸ金属」が公開する国内取引の基準値は今年５月、月平均１トンあたり約２２４万円に上った。２０１７年５月の約６７万円から３倍以上に上昇した。警察庁によると、昨年の金属盗の認知件数は１万５７１２件。２０年の５４７８件からは３倍近くになっている。

大阪市内の金属買い取り業者によると、メーターを覆うケース部分は、真ちゅうや砲金などの銅合金で高価という。プラスチック製のふたなどが取り外されていれば、さらに高く買い取られるという。

メーターは取り外すと断水するが、入居者がいなければ、発覚する可能性は低い。ある捜査幹部は「空室が狙われ、被害に気付きにくい。公営住宅は防犯カメラが少なく、犯人の特定も難しい」と頭を抱える。

「スマートメーター」導入進まず

金属盗は２１年頃から増え、太陽光発電施設の銅線ケーブルの被害が目立っていた。政府は今月、金属盗対策法を全面施行。金属くずの買い取り業者を都道府県公安委員会への届け出制とし、取引記録の作成や、買い取り時に相手の顔写真付き証明書で確認することを義務づけた。

国土交通省は、通信機能を持ち、検針作業員が現地を訪れなくても水量データを確認できる「スマートメーター」の導入を自治体や水道事業者に呼びかけている。漏水などの異常にも検知でき、盗難の場合にも早く気づける可能性がある。ただ、取り付ける水道管の口径２０ミリでは主なものでは１個２万３７００円と、通常のメーターの約７倍ほど高価となるため導入は進んでいない。２４年度末時点で全国１３５１ある水道事業体で導入しているのは２２７で、導入台数は全世帯の約０・６％にとどまる。

国交省の担当者は「メーカーや他の行政機関と連携し、定められている取り換え期間を延長するなどして、コストを下げて普及を進めたい」としている。

◆水道メーター＝家庭や企業などで使った水量を測定する装置。水道管をつなぐ形で設置されている。銅と他の金属の合金である真ちゅうや、砲金製。集合住宅では、各玄関前にある「メーターボックス」の中に、電気やガスのメーターとともに収納されていることが多い。設置や管理は水道局などが担う。