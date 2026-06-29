J2コンサドーレ札幌は29日、札幌・宮の沢で新入団会見を行った。新戦力4人うち唯一DF野瀬翔也がJ3群馬から完全移籍で加入。新天地では元札幌DFで現在J1町田で主力を担う岡村大八のような活躍を思い描いた。

「自分の目指すべき姿は岡村大八選手。対人が圧倒的に強く1人でも守れてしまう。そこに少しでも近づけるように頑張りたい」。今やJ1上位チームでプレーする岡村だが、当初は野瀬と同じJ3群馬からプロキャリアをスタート。札幌での5年間で大きく飛躍した。野瀬も対人は得意にしておりボールの扱いにも長けるセンターバック。「少しでも上のカテゴリーでやりたくて札幌にきた。J1昇格へ持っている力を全て注ぎたい」と力強く語った。

札幌は野瀬以外にJ1G大阪からFW唐山翔自（23）、J1清水からブラジル人FWヴィニ・ペイショット（24）が期限付き移籍で、C大阪からMF木實快斗（19）が育成型期限付き移籍で加入。木實はU―19日本代表活動のため、7月上旬に合流予定だ。一方でDF家泉怜依がJ1水戸へ、FW中島大嘉がJ3群馬へ完全移籍。MF田中宏武、FW林田友兜が移籍濃厚となっている。