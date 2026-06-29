レクサス最新「“4WD”ミニバン」に注目！

レクサスは2026年4月1日、高級ミニバン「LM」の一部改良モデルを発売しました。今回のアップデートでは、車内でよりリラックスして過ごせる空間づくりを重視し、利便性と静粛性の向上が図られています。

LMは2020年に誕生したモデルで、初代モデルは中国をはじめとするアジア市場を中心に展開されていました。基本構造はトヨタの高級ミニバンと共通のプラットフォームを持ちながらも、内外装の仕上げにはレクサスならではの上質さが徹底して追求されています。

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その後、2023年のフルモデルチェンジを機に、2代目モデルからは日本国内でも正式に販売が開始されました。

現在のラインナップは、2列4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と、3列6人乗りの「LM500h version L」という2つのタイプで構成されています。

直近の改良では、走行中のロードノイズを低減するためにタイヤのトレッドパターンが見直され、車内の静粛性がさらに高まりました。

最上級仕様のEXECUTIVEには、スライドドアの開閉時に足元を照らすイルミネーションが新たに採用され、利便性と高級感がアップ。さらに4人乗り仕様では、USBタイプC端子の出力が最大60Wに引き上げられて充電性能が向上したほか、冷蔵庫のボトルホルダーも異なるサイズのボトルを固定できる設計に見直されています。

そんな最新LMのなかで、最も価格が抑えられているのが、6人乗り仕様のversion Lです。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベースは3000mmで、外観デザインは全モデル共通。フロントにはスピンドルグリルが配置され、サイドには流れるようなラインが施されています。

足元には19インチの鍛造アルミホイールが装着され、ボディカラーは「ソニックチタニウム」を含む全4色です。

内装は1列目から3列目まですべての本革シートに、ブラックとソリスホワイトの2種類を用意。version Lは2人掛けが3列に並ぶ6人乗りレイアウトで、どの席でも快適に過ごせるよう配慮されています。

特に2列目シートには、電動オットマンや大型ヘッドレスト、アームレストのほか、シートヒーター、ベンチレーション、リラクゼーション機能が搭載され、3列目シートは跳ね上げ式で、荷物に合わせて荷室スペースを拡張できます。

また、天井の14インチ電動ディスプレイは、アームレストの操作パネルや音声認識機能でコントロール可能です。電動サンシェードも全車に標準装備されるなど、快適性とプライバシーを両立しました。

安全面では、予防安全パッケージ「Lexus Safety System＋」をはじめ、渋滞時の運転を支援する「アドバンスト ドライブ」や、駐車をサポートする「アドバンスト パーク」といった運転支援機能が備えられています。

パワートレインは全車共通で、最高出力275PS、最大トルク460Nmの2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに、前後のモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。6速ATとモーター駆動式AWD「DIRECT4」の組み合わせにより、滑らかで力強い走りを実現しました。燃費はWLTCモードで13.8km／Lです。

価格（消費税込）はversion Lが1520万円、EXECUTIVEが2030万円で、今回の改良に伴いそれぞれ従来から20万円の上昇となりました。

両モデルには510万円の価格差がありますが、装備やシート構成の違いを考慮すれば納得できる内容といえるでしょう。

このLMに対して、ネット上では「移動するホテルのようだ」「高額だが内容を見れば納得できる」といった声が寄せられています。また、「version Lでも十分に豪華」「静粛性の進化を体感してみたい」という意見や、「アルファードとの差別化がなされている」「このクラスのサイズであれば燃費も悪くない」といった指摘もあり、全体として高級ミニバンとしての完成度を評価する声が多くを占めています。