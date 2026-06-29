首位タイで後半に入っているパク・ヒョンギョン（撮影：佐々木啓）

写真拡大

＜EARTH MONDAMIN CUP　最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により月曜日に順延された総額4億円大会。第3ラウンドが終了し、続けて組み替えなしで最終ラウンドが行われている。

【写真】鮮やかなブルーウェアが映える“キューティフル”

最終組が前半を終えて、菅楓華、稲垣那奈子、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）がトータル10アンダー・首位に並んでいる。1打差4位タイに河本結、小林光希、申ジエ（韓国）。2打差7位タイにはウー・チャイェン（台湾）、コ・ジウォン（韓国）が続いている。小祝さくら、菅沼菜々らはトータル6アンダー・10位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル3オーバー・45位タイにつけている。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
菅楓華　プロフィール＆成績
【写真】メガネがめっちゃ似合う…“キューティフル”の鬼カワ衣装集
普段とは違う…黒のシアードレスを着こなす阿部未悠【写真】
韓国25歳がメジャー初制覇　全米女子プロ最終結果