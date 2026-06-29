プロ野球・西武は29日、今季限りでの現役引退を表明していた栗山巧選手の引退試合を、8月30日(日)の楽天戦で実施すると発表しました。

栗山選手は2001年ドラフトの4巡目指名で、育英高から西武に入団。西武一筋でプレーを続け、昨季はNPB史上64人目となる通算3000塁打を達成しました。さらに西武生え抜きの選手としては最多となる2151安打(2026年6月29日現在)を記録。「ミスターライオンズ」としてファンに愛されてきました。

25年11月24日には、球団公式YouTubeでライブ配信を実施。ここで26年シーズン限りでの現役引退を発表しました。西武は、栗山選手の現役最後のシーズンをファンとともに歩むプロジェクトとして『PR1DE SERIES』を実施。第3弾の最終日となる8月30日(日)に引退試合を行うこととなりました。なお、試合後には引退セレモニーも開催されます。

当日は、監督・コーチ・一軍から三軍までの選手全員が、背番号『1』が刻まれた「PR1DEユニホーム」を着用して試合を実施。同日午前には都内にて栗山選手の引退記者会見が行われ、この会見に抽選で約630名のファンが招待されるほか、公式YouTubeなどで配信予定と発表されました。