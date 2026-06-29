上方落語協会会長の笑福亭仁智（73）は29日、大阪の天満天神繁昌亭で会見。前会長の桂文枝（82）が最高顧問に就任。また、桂南光（74）が32年ぶりに協会へ復帰したことを正式に発表した。

仁智は会見の冒頭、「新体制として、前会長の桂文枝師匠に最高顧問に就任をお願いし、快諾してもらいました。新たにアドバイスしていただき、いろんな方面で力をお貸ししていただければと思います」と発表。また、「繁昌亭を建て替えた最高の功労者。繁昌亭20周年に際して、番組の特別プロデューサーに就任していただき、番組作り、演出等をお任せします」とした。

文枝は「アッという間の20年でした。大役を任せていただいた。しっかり会長を補佐していきたい」と語り、「もう一つ寄席を作りたい。仁智会長をお手伝いしたい」とした。

また、会見では32年ぶりに協会へ復帰した桂南光（74）も登場。兼ねてから文枝から何度も協会復帰を打診されたが、一緒に退会した師匠の故・桂枝雀さんを気遣って固辞してきた。だが、知人から「弟子、孫弟子のために」と促されて決断。弟子の桂南天、孫弟子の桂天吾も入会した。南光は要職には就かず、「一会員として死んでいきます」と笑いを誘った。