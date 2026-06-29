レコ大最優秀新人賞歌手、SNS上で拡散された“死亡説”を否定「元気に生きてます！」所属事務所も注意喚起
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優・歌手の新里宏太が6月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。SNS上で拡散された自身に対するデマを否定した。
【写真】“死亡”投稿が拡散されたレコ大最優秀新人賞歌手の「生存報告」
新里をめぐっては、同日までに海外のSNSアカウントで「速報！日本俳優の新里宏太が、極めて深刻な交通事故により亡くなりました」とする虚偽の投稿がなされ、SNS上で拡散されていた。
この日、新里は当該投稿を引用し「【生存報告】どうやらSNSやWikipediaの中で旅立ったことになっているようですが…新里宏太元気に生きてます！」とデマを否定。「ご心配のご連絡をくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と周囲への感謝をつづり「そして生きてるので歌います 7月31日にライブがあります 元気な姿をぜひ見に来てください」と東京・六本木 CLUB EDGEで開催される『新里宏太 周年ライブ』への来場を呼びかけた。
さらに、所属事務所「モンスターファーム」の公式Xも「【生存報告】新里宏太、元気です。なぜかSNSだけでなくWikipediaまで一昨日が『享年』になっておりますが、本人は本日も元気に仕事をしております」と報告。「ご心配いただいた皆様、ありがとうございます。引き続き、新里宏太をよろしくお願いいたします。誤情報にはご注意ください」と注意を呼びかけた。
新里は2013年にフジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の主題歌「HANDS UP！」でメジャーデビュー。同年、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した。その後は俳優として舞台やミュージカルで活動する一方、歌手としてもライブを開催するなど幅広く活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】“死亡”投稿が拡散されたレコ大最優秀新人賞歌手の「生存報告」
◆新里宏太、SNS上で拡散された“死亡説”を否定
新里をめぐっては、同日までに海外のSNSアカウントで「速報！日本俳優の新里宏太が、極めて深刻な交通事故により亡くなりました」とする虚偽の投稿がなされ、SNS上で拡散されていた。
さらに、所属事務所「モンスターファーム」の公式Xも「【生存報告】新里宏太、元気です。なぜかSNSだけでなくWikipediaまで一昨日が『享年』になっておりますが、本人は本日も元気に仕事をしております」と報告。「ご心配いただいた皆様、ありがとうございます。引き続き、新里宏太をよろしくお願いいたします。誤情報にはご注意ください」と注意を呼びかけた。
◆新里宏太、2013年に日本レコード大賞最優秀新人賞受賞
新里は2013年にフジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の主題歌「HANDS UP！」でメジャーデビュー。同年、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した。その後は俳優として舞台やミュージカルで活動する一方、歌手としてもライブを開催するなど幅広く活躍している。（modelpress編集部）
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