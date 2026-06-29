超特急「ヒルナンデス！」月曜シーズンレギュラーに決定
【モデルプレス＝2026/06/29】超特急が、日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）に、夏を盛り上げる月曜シーズンレギュラーとして、7月6日〜8月31日の毎週月曜日に出演することが決定した。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
超特急はメインダンサー＆バックボーカルというパフォーマンススタイルで人気を集める9人組の男性グループ。結成は2011年と活動歴は長く、2022年にオーディションで4人の新メンバーが加入し現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティ、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、この秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ２DAYS公演を開催。今年まさに勢いにのるグループだ。
これまでヒルナンデスにゲストとして何度も出演してきたが、この夏はシーズンレギュラーとして毎週、スタジオに登場。7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人の出演が決定。翌週以後、どのメンバーがスタジオやロケに登場するか、出演情報は随時発表となる。個性あふれるメンバーたちが、夏の間、元気いっぱいお昼の時間を盛り上げてくれるだろう。（modelpress編集部）
「シーズンレギュラー光栄なんデス！嬉しいデス！！週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います(^o^)約2ヶ月間、よろしくお願いします！」
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◆超特急「ヒルナンデス！」月曜シーズンレギュラーに決定
超特急はメインダンサー＆バックボーカルというパフォーマンススタイルで人気を集める9人組の男性グループ。結成は2011年と活動歴は長く、2022年にオーディションで4人の新メンバーが加入し現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティ、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、この秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ２DAYS公演を開催。今年まさに勢いにのるグループだ。
◆超特急「ヒルナンデス！」初週出演メンバーはリョウガ・ユーキ・マサヒロ
これまでヒルナンデスにゲストとして何度も出演してきたが、この夏はシーズンレギュラーとして毎週、スタジオに登場。7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人の出演が決定。翌週以後、どのメンバーがスタジオやロケに登場するか、出演情報は随時発表となる。個性あふれるメンバーたちが、夏の間、元気いっぱいお昼の時間を盛り上げてくれるだろう。（modelpress編集部）
◆代表コメント：リョウガ
「シーズンレギュラー光栄なんデス！嬉しいデス！！週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います(^o^)約2ヶ月間、よろしくお願いします！」
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