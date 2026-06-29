7月30日から千葉県成田市で開催される「第32回世界少年野球大会・成田大会」の記者発表が29日、東京都文京区の東京ドームホテルで行われた。

会見には、大会を主催する「一般財団法人世界少年野球推進財団（WCBF）」の王貞治理事長（ソフトバンク球団会長）らが出席。

王理事長はサッカーの北中米ワールドカップを引き合いに「今はワールドカップで大盛り上がりですが、我々は野球を愛好する者として、青少年のために野球の輪を広げようと。そのために頑張らないと、と意を強くしています」と話した。

大会は通算868本塁打の「世界の王」と、大リーグ通算755本塁打の故ハンク・アーロン氏が提唱してスタート。「正しい野球の普及・発展」「世界の子どもたちの友情と親善の輪を広げる」ことを目的に、90年に第1回が開催された。成田市での開催は15年以来2度目となる。

今回は日本を含む11カ国の子どもたち80人が参加。スロバニアは初参加で、これで大会に参加した国・地域は計101となった。

今年の大会は7月30日から8月7日まで。野球教室だけでなく国際交流試合、交流行事などが行われる。交流行事はボウリング体験や成田空港でのJAL航空機見学などが予定されている。

この大会で野球に初めて触れる子どもも多いという。世界に野球と友情の輪を広げるための熱心な、そして地道な活動。「期間中はずっと成田にいます。子どもたちの顔を見るのが楽しみです」と王会長。

報道陣から「ライフワークか」と問われると「そうですね。自分が野球をやって本当にいい人生を歩ませてもらった。自分が子どもの頃の楽しさ。プロ野球になると、どちらかというとしんどい方が多かったけど、子どもの時にボールを追いかけて、仲間同士でやったことは自分の思い出として残っている。（今の）子どもたちにもそういう、仲間たちとやるというのを体験させてあげたい」と熱く語った。