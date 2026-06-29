皇室典範の改正案をめぐり、政府はあすの閣議決定を目指していますが、与党の日本維新の会から修正を求められ、調整が難航しています。

【映像】参院・野党国対委員長会談の様子

皇室典範の改正案をめぐり、政府はあすの閣議決定を目指していますが、与党の日本維新の会から修正を求められ、調整が難航しています。

中継です。自民党はこの国会での皇室典範改正に向け、臨時の会議を開き、党内了承を進めています。

小林政調会長「国会の状況が大変緊迫しておりますが、立法府の総意を反映した皇室典範の改正法案であって、与野党が出来る限り協力をしてこの国会で成立を期していく」

自民党はこの案について、午後維新との会議を経て、あすの閣議決定にこぎつけたい考えです。

ただ、維新の藤田共同代表は養子案の年齢制限などを問題視していて、「筋を通す」と徹底抗戦の構えで、法案提出が来月にずれ込む可能性が出てきました。

一方、衆議院ではきょう定数削減法案が与党のみの出席で審議入りします。野党は「数の暴挙だ」「衆参異常事態だ」として審議を受けない方針です。

維新肝いりの定数削減法案を強硬に進めれば、皇室典範でも野党の協力が得辛い状況で、自民党内からは「会期延長するしかないのか」と嘆く声も出ています。（ANNニュース）