２００２年の日韓ワールドカップで活躍した元韓国代表のスターで、Ｊリーグでも選手経験のある安貞桓氏（アン・ジョンファン＝５０）が２８日、ＴｉｋＴｏｋのバラエティー番組「ティキティキ・タカタカ・トークトークショー」に出演し、北中米Ｗ杯について言及したと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

この日、安貞桓氏は韓国の１次リーグ敗退についてサッカー協会を強く批判し、刷新の必要性を繰り返し強調したという。そして「韓国サッカーが負けたことを、なぜ私に文句を言うのか。私は監督ではない」と憤り「『（協会の）役職がほしいから（刷新案を）言っているのでは』という声を聞くが、私はあの人たちと同じようになりたくないので、協会とは仕事をしたことがない」と一線を引いたと伝えた。

安貞桓氏は、洪明甫監督に対して「個人的には尊敬している先輩だが、辞任せざるを得ない」「新しく変わった協会が再び失敗すれば、協会の前で一人デモを行う。その後はサッカー界を去る覚悟だ」と述べ、韓国サッカー協会の変化が必要だと重ねて強調したという。

これに先立ち安貞桓氏は、現地メディア・中央日報のコラムを通じて「戦術そのものが感じられなかった」「結局、チームを作るのは監督だ」と述べ、洪明甫監督と代表チームの試合内容を強く批判していた。

一方、洪明甫監督は２９日未明（韓国時間）、記者会見を開き「国民の皆さまに心からお詫び申し上げる」と述べ、代表チームの監督職の辞任を発表。「代表チームの監督という立場は、決して簡単な決断ではなかった」「代表チームが再び国民の信頼と愛を受けられるチームへと成長することを、心から応援したい」と伝えたとした。