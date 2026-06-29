“カワラボ表情管理対決”が実現！「MORE STAR」5DAYSサプライズ発表の様子も＜START UP！ドリームエンタ＞

6月29日（月）深夜の『START UP！ドリームエンタ』では、「カワラボ表情管理対決」「MORE STARサマフェス密着企画」の2本立てを放送。テレビ朝日でこの夏開催される「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」に特化した1時間SPだ。

今年のサマフェスでは、デビューしたばかりでKAWAII LAB.の5組目となるグループ「MORE STAR」が5日間のライブを開催するということは既に発表されているが、メンバーたちに初めて伝えられた様子や、LIVEまでの彼女たちに番組が徹底密着。

さまざまなことに奮闘する彼女たちの姿を追いながら、アイドルとしてのスキルを磨くための企画も実施する。

◆夏に向けて、アイドルとしての表現力を鍛える！

「カワラボ表情管理対決」では、MCのFRUITS ZIPPER・月足天音、MORE STAR・山本るしあに加え、ゲストとともにカワラボの曲にあわせて、とっさに出題される表情をつくれるかチャレンジする。

ゲストには、2作連続センターを務め、“顔面重要文化財”と言われているAKB48・伊藤百花が登場するほか、SNSで表情管理の天才と話題のPixel Ribbon・橘陽菜が登場。

さらに特別ゲストとして、唯一無二の個性と変幻自在の演技力を武器に持つ俳優・加藤諒も登場し表情管理対決に挑戦。アイドル顔負けのガチパフォーマンスに、アイドルたちも大絶賛。アイドルの必須スキル“表情管理”の技術力を確かめる真剣勝負に注目だ。

◆MORE STAR、この夏5DAYSのライブに挑戦！

「SUMMER FES スペシャルステージ」（会場：SUMMER FES LIVEアリーナ＜六本木ヒルズアリーナ＞）にて、FRUITS ZIPPERが所属するKAWAII LAB.の5組目のグループ「MORE STAR」がこの夏5DAYSのライブを敢行。

昨年はデビュー前の研究生としてサマフェスに出演していたが、今年は満を持してライブを開催する。

サプライズで彼女たちに伝えられた5DAYSのライブは、1日2000人×5日間、合計1万人を集客しなければならないというミッションも。そして、KAWAII LAB.の先輩メンバーが連日登場予定で、最終日にはMORE STAR単独公演も決定。

突然の発表にメンバーたちも大興奮で大喜び。サマフェスに向け、MORE STARが日々奮闘する様子にも密着していく。

今回はカワラボの先輩メンバー、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、櫻井優衣、SWEET STEADYとの特別コラボ企画もいち早く発表。先輩に挨拶する場面や、話し合いながらコラボ曲を決めていく様子もお届け。サマフェス一夜限りのSPパフォーマンスに期待が高まる。

そして、最終日の単独公演での特別企画は、あの超大人気アーティストの曲をSPダンスカバーで披露することが決定。懸命にダンスレッスンに打ち込むメンバーたちの姿を番組も追いかける。

また、来場者には日替わりで特別プレゼントも。メンバー考案の心のこもったプレゼントの詳細は放送で紹介される。