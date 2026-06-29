Ｇセキュリがマド開け急騰で５カ月半ぶり新高値、米ソフトウェア関連株買い戻しに触発され好業績再評価の動き

グローバルセキュリティエキスパート<4417.T>がマドを開けて急騰、一時１６％超の上昇で３８５０円まで買われ、１月１６日につけた年初来高値３６７５円を一気に更新した。時価は昨年１０月２１日につけた上場来高値４５７５円以来の高値圏に浮上し、上値指向の強さを反映している。４０００円台までは滞留出来高も低水準で上値が軽い。



サイバーセキュリティー分野でコンサルティングやソリューション、人材育成など多角的に展開しており、業績はトップライン・利益ともに高成長局面にあり注目されている。足もと米国株市場で、アンソロピック・ショックで売られたソフトウェア関連（ＳａａＳ関連）にショートカバーが観測されるなか、東京市場でもその流れが波及し、同社株はその代表格として投資マネーを誘引した。



出所：MINKABU PRESS