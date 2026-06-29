西松屋チェは３日続伸、第１四半期営業益の高進捗が買い手掛かり 西松屋チェは３日続伸、第１四半期営業益の高進捗が買い手掛かり

西松屋チェーン<7545.T>が３日続伸となっている。同社は２６日取引終了後、２７年２月期第１四半期（２月２１日～５月２０日）の連結決算を発表。２６年２月期第２四半期から連結決算に移行したため前年同期との単純比較はできないが、営業利益は５３億２１００万円と上半期計画の７４億６０００万円に対する進捗率が７１．３％に達していることが買い手掛かりとなっているようだ。



売上高は５４５億５４００万円で着地。気温の上昇により春物衣料や夏物衣料の売り上げが伸びたほか、粉ミルクなどの食料品、紙おむつ、入浴剤などの衛生用品、玩具、チャイルドシート、レイン用品、服飾雑貨なども好調だった。なお、上半期及び通期の業績予想については従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS