EURO王者の面影は完全に消えていた。速やかに忘れるべき凡戦。スペインの最優先課題は、次戦に向けて選手を見極める時間を稼ぐことだ【現地発コラム】
北中米ワールドカップのグループＨ最終節、ウルグアイ対スペイン。GKフェルナンド・ムスレラがシュートを弾き切れなかった重大なミスがウルグアイを破滅に追い込み、スペインにとっては地雷がピッチにばら撒かれたような一戦を制する決定打となった。
アレックス・バエナのゴールで、スペインが１−０の勝利。勝点３を積み上げたスペインはグループHを首位で通過したものの、試合自体はフットボールが不在で、審判のコントロールも行き届かない凡戦だった。
展開を決定づけたのは、試合前に選手たちの造反という事態に直面していたとされるウルグアイの、勝利への切迫感である。ウルグアイは立ち上がりからガチガチ感が際立ち、スペインを阻止することだけに執着した末、90＋４分にはパウ・クバルシへの激しいタックルでアグスティン・カノッビオが一発退場となった。
同時進行のカーボベルデ対サウジアラビア戦が０−０で推移するなか、スペインにとっては引き分けでも１位抜けが決まる状況となり、試合は勝敗よりも選手たちの怪我が心配されるほど荒れ模様となった。
最終的にその他会場の結果とスペイン戦での敗戦によって、ウルグアイのグループステージ敗退が決まった。翌日にスペインの決勝トーナメント１回戦の相手はオーストリアに確定。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が送り出すスタメンは不透明だ。
ウルグアイ戦で真の実力を測れなかったばかりか、負傷者やコンディション不良者の数すら把握できていない。チームは相手の激しさに怯えて攻撃の糸口を見出せず、２年前にEUROを制した当時の面影は完全に失われていた。
前半の枠内シュートはバエナの先制点となった１本のみで、今大会のスペインには明らかな疲弊が見られ、プレーのキレも流動性も欠いている。重苦しい内容に終始したこの第３戦において、救いと言えるのは、２人のセンターバック、クバルシとエメリック・ラポルトのパフォーマンスと、ミケル・メリーノに代わって後半に投入されたダニ・オルモのライン間でのプレーのみだった。
頼みのラミネ・ヤマルはフィニッシュの局面で消極的になり、ニコ・ウィリアムスは違和感を訴え、ペドリはウルグアイのMF陣から何度も激しいタックルを浴びて途中で交代した。
エスタディオ・グアダラハラに現われたウルグアイは、異様な緊迫感に包まれていた。ルーズボールの競り合いを制しては激しいリズムを刻み、両サイドのマクシ・アラウホとカノッビオが鋭く仕掛け、スタメンに抜擢されたダルウィン・ヌニェスと連係からの崩しを狙った。
この荒々しいアプローチにスペインは苦しみ、ウナイ・シモンの守るエリア付近を含めてパスミスがいつになく目立った。前半終了間際、マルコス・ジョレンテが右サイドの深くまで侵入して上げたクロスをバエナが押し込んだが、これもムスレラの手を弾いてネットを揺らした代物だった。
ヤマルの幾度かの仕掛けもシュートには至らず、守備の不安定さがウルグアイのアグレッシブなフットボールを勢いづかせた。中盤の存在感が希薄で、スペインは敵陣へと迫るスピードと深さを欠いていた。
なお、ムスレラは後半開始時にセルヒオ・ロチェと交代していた。ウルグアイはペドリとロドリの自由を奪い、ファウルも辞さない肉弾戦を展開し、スペインのベンチからは執拗に抗議の声が上がった。
後半の選手交代も膠着した展開を変えられなかった。ダニ・オルモがパスをさばいた時間だけが例外だったが、それもウルグアイの繰り返しのファウルによってすぐに寸断された。ウルグアイはチャンスの形を作れないまま時間を浪費し、結果としてカーボベルデの歴史的な突破をお膳立てする形で大会を去った。
スペインは速やかに忘れるべき凡戦を終え、安堵と共にロッカールームへ引き揚げた。現在の最優先課題は、次戦に向けてどれだけの選手が良好な状態でピッチに立てるかを見極めるための時間を稼ぐことである。
文●ラモン・ベサ（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
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アレックス・バエナのゴールで、スペインが１−０の勝利。勝点３を積み上げたスペインはグループHを首位で通過したものの、試合自体はフットボールが不在で、審判のコントロールも行き届かない凡戦だった。
同時進行のカーボベルデ対サウジアラビア戦が０−０で推移するなか、スペインにとっては引き分けでも１位抜けが決まる状況となり、試合は勝敗よりも選手たちの怪我が心配されるほど荒れ模様となった。
最終的にその他会場の結果とスペイン戦での敗戦によって、ウルグアイのグループステージ敗退が決まった。翌日にスペインの決勝トーナメント１回戦の相手はオーストリアに確定。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が送り出すスタメンは不透明だ。
ウルグアイ戦で真の実力を測れなかったばかりか、負傷者やコンディション不良者の数すら把握できていない。チームは相手の激しさに怯えて攻撃の糸口を見出せず、２年前にEUROを制した当時の面影は完全に失われていた。
前半の枠内シュートはバエナの先制点となった１本のみで、今大会のスペインには明らかな疲弊が見られ、プレーのキレも流動性も欠いている。重苦しい内容に終始したこの第３戦において、救いと言えるのは、２人のセンターバック、クバルシとエメリック・ラポルトのパフォーマンスと、ミケル・メリーノに代わって後半に投入されたダニ・オルモのライン間でのプレーのみだった。
頼みのラミネ・ヤマルはフィニッシュの局面で消極的になり、ニコ・ウィリアムスは違和感を訴え、ペドリはウルグアイのMF陣から何度も激しいタックルを浴びて途中で交代した。
エスタディオ・グアダラハラに現われたウルグアイは、異様な緊迫感に包まれていた。ルーズボールの競り合いを制しては激しいリズムを刻み、両サイドのマクシ・アラウホとカノッビオが鋭く仕掛け、スタメンに抜擢されたダルウィン・ヌニェスと連係からの崩しを狙った。
この荒々しいアプローチにスペインは苦しみ、ウナイ・シモンの守るエリア付近を含めてパスミスがいつになく目立った。前半終了間際、マルコス・ジョレンテが右サイドの深くまで侵入して上げたクロスをバエナが押し込んだが、これもムスレラの手を弾いてネットを揺らした代物だった。
ヤマルの幾度かの仕掛けもシュートには至らず、守備の不安定さがウルグアイのアグレッシブなフットボールを勢いづかせた。中盤の存在感が希薄で、スペインは敵陣へと迫るスピードと深さを欠いていた。
なお、ムスレラは後半開始時にセルヒオ・ロチェと交代していた。ウルグアイはペドリとロドリの自由を奪い、ファウルも辞さない肉弾戦を展開し、スペインのベンチからは執拗に抗議の声が上がった。
後半の選手交代も膠着した展開を変えられなかった。ダニ・オルモがパスをさばいた時間だけが例外だったが、それもウルグアイの繰り返しのファウルによってすぐに寸断された。ウルグアイはチャンスの形を作れないまま時間を浪費し、結果としてカーボベルデの歴史的な突破をお膳立てする形で大会を去った。
スペインは速やかに忘れるべき凡戦を終え、安堵と共にロッカールームへ引き揚げた。現在の最優先課題は、次戦に向けてどれだけの選手が良好な状態でピッチに立てるかを見極めるための時間を稼ぐことである。
文●ラモン・ベサ（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
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