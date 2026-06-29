14時の日経平均は804円安の6万8556円、ＳＢＧが312.16円押し下げ 14時の日経平均は804円安の6万8556円、ＳＢＧが312.16円押し下げ

29日14時現在の日経平均株価は前週末比804.06円（-1.16％）安の6万8556.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は859、値下がりは667、変わらずは26。



日経平均マイナス寄与度は312.16円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が304.11円、キオクシア <285A>が214円、フジクラ <5803>が94.93円、イビデン <4062>が56.99円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を58.73円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が39.22円、コナミＧ <9766>が26.82円、リクルート <6098>が23.13円、ベイカレント <6532>が17.26円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、倉庫・運輸、保険、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース