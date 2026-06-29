野田クリスタルのドS施術が炸裂！？ 「脱毛サロンシミュレーター」に挑戦　『野田クリの野望』で重大発表も

TOKYO MXで6月30日午後9時25分から放送されるゲームバラエティ『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』では、経営シミュレーションゲーム「脱毛サロンシミュレーター」を特集する。番組では野田クリスタルの”ドS”ぶりがさく裂するほか、番組に関する重大発表も行われる。

今回取り上げるのは、近年人気を集める経営シミュレーションゲームの中でも異色の題材となる「脱毛サロンシミュレーター」。プレーヤーは脱毛サロンのオーナーとなり、さまざまな「毛」の悩みを抱えた来店客にレーザー施術を施しながら満足度を高め、店舗を発展させていく。

ドン引きの”ドSプレー”

ゲームでは、お客様の毛を丁寧に処理することが重要となるが、番組では”漢”野田クリスタルによる容赦ないスパルタ施術が展開。共演するしんやと青木マッチョも思わず引いてしまうほどの”ドSプレー”が繰り広げられるという。

さらに放送では、番組からの「超重大発表」も予定されており、その内容にも注目が集まる。

『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』は、ゲームをこよなく愛する野田クリスタルが”ゲーム戦国時代”の天下統一を目指すゲームバラエティ。毎回、マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」を迎え、他のゲーム番組ではあまり扱われないニッチなジャンルやディープなゲーム文化を掘り下げる。

また、猛者ゲーマーならではの独自の遊び方や、作品をより深く楽しむための視点も紹介。ゲームファンはもちろん、これまで知らなかったジャンルとの出会いも楽しめる内容となっている。

野田クリスタルを支える家臣役として、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）と、帝京大学ラグビー部出身のお笑い芸人・しんやも出演。3人の軽快な掛け合いも番組の見どころの一つとなっている。

『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』は、6月30日午後9時25分からTOKYO MXで放送される。