紙の書籍・雑誌の販売額が５０年ぶりに１兆円を割り、書店数も最盛期から半減、１万店を割るなど不振に歯止めがかからない。

作家で実業家でもあった菊池寛が創業してから１００年を超えた文藝春秋の飯窪成幸社長（６６）は「こうすればいいというウルトラＣはない。『かくあるべし』と考えるのが一番よくない」と語る。どういうことか。

芥川龍之介の墓参りで願掛け

――芥川賞・直木賞の季節。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さんの初の小説『青天』が、本屋大賞作家の凪良ゆうさんの作品らとともに直木賞にノミネートされ、話題になっています。

飯窪 異なる分野の人が文芸に参加し、賞が注目されるのはうれしいですね。

――飯窪さんは、文春の社長であると同時に両賞を主催する日本文学振興会の理事長でもあり、忙しいのでは。

飯窪 賞の運営は事務局に任せ、候補作を選ぶ予備選考会にも出ていません。彼らが何回も議論を重ね、最終的に挙手の上、純粋多数決で候補を決めています。

――２０００年代には、年に２回ある芥川賞選考会の司会を長くつとめていました。

飯窪 芥川賞受賞作を掲載する総合誌「文藝春秋」の編集長が司会をするのが慣例ですから、１２回ほどしたかな。緊張しましたよ。しかも、賞が出るか出ないかで、雑誌の売れ行きが１０万部ほど違ったから、受賞作を出したい。でも、それは口にできない。選考前に、芥川龍之介の墓参りをして願掛けをしました。

――当時の文春本誌の部数は今の何倍もありました。

飯窪 「田中角栄研究――その金脈と人脈」を特集した１９７０年代が最盛期で、入社した８２年も６０万部前後あった。編集長になった頃は４５万部だったかな。司会した２００４年には、ほら、綿矢りささんと金原ひとみさんがダブル受賞したでしょ。過去最高の１１８万５０００部を記録しました。

――どんな雰囲気でした？

飯窪 それこそ、選考委員の皆さんの議論は本当に白熱。非公開で内容は言えませんが、実のところ、とても緊張していたから、あんまり記憶がない（笑）。覚えているのは、選考委員の石原慎太郎さんから「司会者、おまえもビール飲めよ」って言われ、緊張がほぐれたことです。

その後の回では、阿部和重さん、中村文則さん、川上未映子さんらが受賞しました。

海外で日本の女性作家ブーム

――そして、芥川賞の中興の祖、石原さんは４年前に亡くなり、活字の時代にかげりが見え、雑誌の売り上げは低迷。受賞作の売れ行きもかつての勢いがありません。

飯窪 でも数を言うなら１０年前に芥川賞を受けた『コンビニ人間』（文藝春秋刊）は海外でも読まれ、全世界で３００万部を突破しています。

――確かにあの村田沙耶香さんの小説がきっかけで、英米を中心とした、日本の女性作家ブームが始まりました。

飯窪 近年でも市川沙央さんの芥川賞作品『ハンチバック』（同）も各国で翻訳が決定している。海外で、日本文学を翻訳する際、芥川賞は一つの基準になっています。

もちろん、市場規模で紙の出版物の売り上げが減少しているのは現実ですが、それは人口の減少やテクノロジーの変化など社会の変容がもたらしたもので、文学のせいじゃない。選択肢が広がり、スマホを見る人が増えてしまった。

ＡＩを超えるプロフェッショナルな力を

――ｉＰｈｏｎｅが日本に上陸したのは飯窪さんが編集長になって６年目の０８年。今やスマホ依存が懸念されるほどすっかり普及しました。

飯窪 本屋さんとか紙の文化を守る必要はありますが、今の状況を打開するウルトラＣの策はない。デジタル化、海外展開の拡大とともに、一つのコンテンツを、小説からコミック、アニメなどに活用する知的財産ビジネスを着実に進めています。

作品がよければ映像化され、原作本も注目される。昨年映画が大ヒットし、吉田修一さんの原作『国宝』も売れたのは、他社のケースですが、その成功例です。

――吉田さんも今は芥川賞選考委員ですが、３０年前は無名で、１９９７年に文学界新人賞でデビューします。未知の才能をいかに発見するか。編集者の力が問われますね。

飯窪 今や、ＡＩから編集者みたいなアドバイスを受けた作品を文学賞に応募する人が登場している。人間の編集者は、それを超える本当のプロフェッショナルな力が問われる時代です。

――もともと編集者希望だったんですか。

飯窪 学生時代から「文藝春秋」「週刊文春」「週刊新潮」を読んでいた。父親が買ってきて、家中に雑誌が転がっていたんです（笑）。

「本当に好きなもの」が大事

――これから編集者になるデジタル世代の若者には何を伝えたいですか。

飯窪 大事なのは、自分が面白いと思うもの、本当に好きなものがあるかっていうこと。小説でもノンフィクションでも漫画でもいい。こういうものを自分が出したい、この書き手をバックアップしたいというパッションが、編集者には不可欠です。

――情報が氾濫し、価値観が多様化する時代、「これが好き」と決めることをしんどく感じる人もいるのでは？

飯窪 もちろん、いつも好きなものが見つかるとは限らないけれど、そんな時は、偶然とのであいがあふれている書店で本を探し、編集者の世界観を示す雑誌の目次を眺め、面白いものを無理にでも見つけることが大事です。

子供の頃から本屋には思い入れがありますね。中学で電車通学を始めてからは、帰宅時に必ず駅前の書店に寄り、それからもう一軒、帰り道にある書店に行きました。お金がなくても毎日棚を眺めていると、新しい本が入ると何となくわかる。こうしたオン・ザ・ジョブ・トレーニングが今思えば役立っています。

――編集長時代は？

飯窪 それこそ朝起きてから寝るまで目次ばかり考えていた。ただ、出版というのは自分が面白がっているだけではだめ。売れて筆者に印税が入る。書店ももうかる。それを考えないといけない。

面白いと感じたことでも、それは本当か、どうしたらより面白くなるのか、質問力を持つことも大切です。

僕の３代前の社長、平尾隆弘さんの言葉に「好きな本、いい本、売れる本」というのがある。三つがそろえばベストですが、これが難しい。

――確かに、ベストセラーがいい本とは限らない。

飯窪 正解はないんです。社長としては、ある時は売れって言わなきゃいけない。ある時はいいものが大事だって言うこともある。矛盾、朝令暮改って言われても、あれこれやるしかない。

品切れだった有吉佐和子さんの『青い壺』を、一人の編集者が面白がり、文春文庫で新装版で復刊、今回の直木賞で候補になっている原田ひ香さんの推薦文入りの帯にしたら累計９５万部となった。時代の流行や空気に左右されるこの世界はもともと水商売と言われている。何が起きるかわからないんです。

――あくまで妄想ですが、本の営業にも評価にも詳しい編集者が、好きで得意なテーマで作品を書き、ＡＩに注文を繰り返したら、バランスのとれた作品はできませんか？

飯窪 それなりのものになっても、なんでもないものにもなってしまいそうです。

――なぜでしょう？

飯窪 経験を積んだ編集者は、たいてい成功体験よりも失敗体験を覚えている。すると、これはダメ、あれもダメという話ばかりＡＩに注文し、窮屈な作品になりかねない。でも、ダメなところにこそ成功の秘訣（ひけつ）があったりするじゃないですか。

――逆に、成功体験を自慢する人もいますが。

飯窪 その成功は過去の栄光ですよね。それに縛られたら昔の繰り返しで、こちらもつまらない。「かくあるべし」にこだわるのが一番よくない。先がどうなるかなんてわからないんだから。

編集者の役割は、人とやりとりしながら物書きの思いもよらぬ才能を引き出し、天才の非常識と世間の常識をつなぐこと。だから面白いんです。

いいくぼ・まさゆき １９５９年東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒。８２年、文藝春秋（本社・東京）に入社。営業局、週刊文春編集部、出版局などを経て、２００３年から０９年まで文藝春秋編集長。２３年に代表取締役社長に就任。日本文学振興会理事長。

「芥川賞・直木賞が昨年、２７年ぶりに『該当作なし』となった当日はショックでしたが、ニュースとして数多く取り上げられ、賞の選考の真剣さが伝わった。ですから結果として、あれでよかったと思う。いや……、立場上よかったって言っちゃいけないかな」

（読売新聞夕刊「鵜飼哲夫編集委員の ああ言えばこう聞く」から転載）