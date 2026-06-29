◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間28日、アメリカンファミリー・フィールド)

ここまで2試合連続でホームランを放っていたカブス・鈴木誠也選手。翌日のこの日も決勝タイムリーを放ち、チームを勝利に導きました。

この日、鈴木選手は「4番・DH」でスタメン出場。カブスは2回に先制を許しますが、7回に相手投手の暴投で同点に追いつきます。その後は両チームとも決定打を欠き、試合は延長戦へ突入しました。

タイブレークでの延長10回。カブスは2アウトまで追い込まれるも、申告敬遠と死球で2アウト満塁の好機をつかみます。ここでマイケル・ブッシュ選手が四球を選び、押し出しで勝ち越しに成功。続いて打席に向かったのが、この日4打席連続で凡退していた鈴木選手でした。3ボール1ストライクからの5球目、低めのストレートを振り抜くと、レフトへ抜ける2点タイムリー。カブスはリードを3点に広げました。

その裏、ブリュワーズに2点を返されるも、鈴木選手の一打でつくったリードもありカブスが勝利。2連勝でカード勝ち越しを決めました。