巨人・戸郷翔征投手（２６）が５勝目を懸けて３０日のヤクルト戦（弘前）に先発する。登板前日の２９日はジャイアンツ球場で練習。球団７３年ぶりの青森開催へ「すごくいい試合を見せられるようにと思っています。ファンの方もすごく楽しみにしていると思うのでその人たちのために」と快投を誓った。

１９５０年６月２８日に行われた西日本戦で、藤本英雄がプロ野球史上初の完全試合を達成したのが青森県（青森市営球場）。弘前市での試合は今回が球団史上初となる。

会場の弘前「はるか夢球場」は２０１７年に人工芝球場に改修された。「ジャイアンツも、すごく歴史のある球団。地方というのはなかなか毎年行ける場所じゃないので（登板できるのは）恵まれていると思います」と自身５連勝へ気持ちを高めた。

過去、青森には「行ったことがないと思う」というが「リンゴとか有名ですし、（地方球場は）ご飯とかサロンにいろいろものが置いてあったり、各地方の名産品が大体置いてある。それがすごく楽しみです」。現在４連勝中と波に乗る右腕。「すごくいい感覚はある。『戻ってきてるな』って感覚もありますし、打者と対戦していても空振りが取れる、真っすぐでファウルが取れるのは自分の中で一ついいバロメーター」と確かな手応えを得ている。

今季はすでに岐阜、いわきと地方球場で２試合登板。５月１９日のヤクルト戦（いわき）では７回無失点で初勝利を挙げた。「東北は最近、地震がすごく多いので。僕らが勇気づけられる、一つの場所じゃないかなと思います」と熱い思いも口にした。

セ・リーグ首位の巨人は３０日からヤクルトとの東北シリーズ２連戦に臨む。ヤクルト、阪神が０・５差の２位タイ。重要な首位決戦となる。