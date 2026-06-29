タリーズコーヒーが、韓国発の5人組アーティスト「TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）」とのコラボレーションを実施。

韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクやスイーツが発売されるほか、限定デザインを使用したグッズも展開されます☆

タリーズコーヒー「TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）」コラボレーションメニュー・グッズ

販売開始日：2026年7月8日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

“それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く”という意味を持つ「TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）」

「TOMORROW X TOGETHER」という名に込められた希望と、タリーズが提供するくつろぎの空間・こだわりのメニューを融合させ、日常に輝きを与えるカフェ体験を体験できます。

グッズの一部には、「TOMORROW X TOGETHER」公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」がタリーズの店員になったオリジナルデザインを使用し、コラボレーション感を演出。

デザインやイラストには全て今回のコラボレーションオリジナルを使用し、ドリンクは限定デザインカップで提供されます。

タリーズが紡ぎ続けるコーヒー文化と韓国トレンドを取り入れて織りなす、特別なコラボレーション企画です☆

コラボレーション限定「キャラメルフォームアメリカーノ／マンゴーセパレートティー」

価格：各690円(税込)

サイズ：（ICED）Tallのみ

韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクは、全部で2種類。

「キャラメルフォームアメリカーノ」と「マンゴーセパレートティー」がコラボレーション限定カップで提供されます。

画像右「キャラメルフォームアメリカーノ」

甘さとほろ苦さが溶け合う、バランスのよい味わいの「キャラメルフォームアメリカーノ」

エスプレッソの芳醇なコクとすっきりとした後味が特長のカフェアメリカーノに、とろりとしたキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした一杯です。

画像左「マンゴーセパレートティー」

「マンゴーセパレートティー」は、マンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティー。

大振りのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいと華やかな見た目も楽しめます。

限定グッズ

購入制限：ひとりにつき各2個まで

上記で紹介したドリンクと一緒に購入できる限定グッズも登場。

7月8日からの第1弾では「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」、7月15日からの第2弾には「PPULBATU ぷくぷくチャーム」が用意されます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※単品での購入はできません

【画像上】 第1弾「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」

価格：対象ドリンク代+900円(税込)

販売開始日：2026年7月8日（水）〜

今回だけの限定フォトデザインを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セット。

SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIや集合デザインがセットになっています。

【画像下】 第2弾「PPULBATU ぷくぷくチャーム」

価格：対象ドリンク代+880円(税込)

販売開始日：2026年7月15日（水）〜

「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクター「PPULBATU」がタリーズの店員になったオリジナルデザインのチャーム。

バッグやポーチに付けて一緒にお出かけが楽しめます。

フード

韓国で人気のフードやパンをモチーフにしたフードが登場。

韓国や日本でも定番人気のティラミスはカップに入れて提供されます。

ヤンニョムチキンチーズサンド

価格：520円(税込)

コクのある甘辛ヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズをサンドした「ヤンニョムチキンチーズサンド」

やみつきになる味わいと、ほどよいボリューム感が楽しめるコラボドリンクと相性抜群のサンドです。

サツマイモパン

価格：380円(税込)

韓国発祥のさつまいもの形をしたユニークなパンである「コグマパン」をモチーフにした「サツマイモパン」

しっとりとしたさつまいもフィリングを、ふんわりとしたパン生地で包んだ、温めて味わうのもおすすめのベーカリーです。

カップ ティラミス

価格：500円(税込)

ほろ苦いコーヒーシロップが染み込んだココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ねて、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕立てられた「カップ ティラミス」

蓋には、剥がせるシール付きでコラボレーションならではの特別感を演出します。

オリジナルグッズ

購入制限：ひとりにつき各2個まで

「TOMORROW X TOGETHER」のコラボデザインを使用したオリジナルグッズ。

公式キャラクター「PPULBATU」デザインのバッグやドリンクウェアなどがラインナップされます。

トライタングラス

価格：1,900円(税込)

限定デザインカップと同じデザインのトライタン製グラス。

自宅でもコラボレーションの特別感が楽しめます。

ストラップ付きトライタンボトル

価格：2,950円(税込)

今回描き下ろしの「PPULBATU」オリジナルデザインが施された軽量で丈夫なトライタン製のボトル。

ストラップが付属された、持ち歩きに便利なドリンクウェアです。

ポーチ付きショルダーエコバッグ

価格：2,950円

「PPULBATU」オリジナルデザインが施された、ポーチ付きエコバッグ。

ワンショルダータイプでサブバッグとしても使いやすく、日常使いはもちろん、ライブやイベントシーンでも活躍します。

ミニポーチ

価格：2,200円(税込)

内側に「PPULBATU」オリジナルデザインが施されたミニポーチ。

カードや小物が収納でき、カラビナや外側のポケットを備えた実用性のある雑貨です。

バッグチャーム

価格：2,800円(税込)

「PPULBATU」オリジナルデザインのキーチャームがセットになったバッグチャーム。

ミニポーチやぷくぷくチャームなどをカスタマイズして楽しめます。

タリーズ公式アプリ デジタルスタンプラリー

開催期間：2026年7月8日（水）〜8月4日（火）23:59まで

アプリ登録のタリーズカードで、「TOMORROW X TOGETHER」コラボレーショングッズを購入することで、来店ごとにデジタルスタンプが貯まります。

スタンプを3個コンプリートされた方の中から抽選で「PPULBATU」オリジナルステッカーがプレゼントされます。

※別途、クラブタリーズ会員登録・ログイン・エントリーが必要です

さらに全国3店舗（東京・大阪・愛知）でオリジナルデザインを使用した店舗装飾も実施

渋谷スクランブルスクエア店

実施店舗：渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館１F店、&TEA 名古屋ラシック店

実施期間：2026年7月8日（水）〜8月2日（日）まで

コラボレーション期間中、3店舗限定で装飾店舗が登場。

グランフロント大阪北館１F店

タリーズオリジナルのデザインを使用した特別パネル展示やタペストリーの設置など、コラボレーションを盛り上げます。

＆TEA 名古屋ラシック店

※店舗によって装飾の内容は異なります

※内容は変更になる場合があります

韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクやメニュー、グッズがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2026年7月8日より実施される「TOMORROW X TOGETHER」コラボレーションの紹介でした☆

〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズン！タリーズコーヒー「国産フルーツシェイク」 〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズン！タリーズコーヒー「国産フルーツシェイク」 続きを見る

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 韓国で人気のカフェメニューがモチーフ！タリーズコーヒー「トゥモローバイトゥギャザー」コラボレーション appeared first on Dtimes.