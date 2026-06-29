上白石萌音、5年ぶりエッセイ集『そもそも』発売決定 直筆タイトル＆メキシコの母校で撮影したカバー解禁
俳優・上白石萌音が、5年ぶりとなる新作エッセイ集『そもそも』（NHK出版）を11月10日に発売することが決定した。発売を前に、通常版カバーや特装版デザイン、各種購入特典などの詳細が解禁となった。
【写真】特典ポストカードも解禁！世界遺産を散策する上白石萌音
2021年に刊行されベストセラーとなったエッセイ集『いろいろ』に続く第2弾となる今作は、日々のさまざまな「そもそも」をテーマにした書き下ろしたエッセイ集。第2の故郷・メキシコでの旅行記や掌編小説、日記、往復書簡などが収録された1冊となっている。
解禁された通常版のカバーは、 小学生時代に3年間通ったメキシコの母校を17年ぶりに再訪した際の写真を採用。ブルーの背景が印象的な一面に、本人直筆のタイトル『そもそも』の文字が映えるカバーに仕上がっている。
一方Amazonでは、数量限定のショップ限定カバー版も発売予定。世界遺産・ソチミルコでの船旅中、家族との思い出の地で当時の記憶を巡らせる上白石の姿を切り取った写真がカバーに採用される。
数量限定で販売される特装版には、通常版と同内容の書籍に加え、特製スリーブケースや全48ページのミニフォトブック、特装版限定デザインのポストカードを同梱。ミニフォトブックには、本編未掲載となるメキシコで撮影した写真と、上白石による書き下ろしの詩を収録する。
さらに、刊行を記念した書店イベントを都内大型書店で開催決定。日時や内容などの詳細は後日発表される。購入特典として、通常版初版にはソチミルコで撮影した写真を使用したポストカードが封入され、特装版には別デザインのポストカードが付属される。
このほか、7月1日からは上白石萌音 Official Online Shop限定で、数量限定オリジナルデザインのパスポートカバー付き通常版の予約受付もスタートする。
【写真】特典ポストカードも解禁！世界遺産を散策する上白石萌音
2021年に刊行されベストセラーとなったエッセイ集『いろいろ』に続く第2弾となる今作は、日々のさまざまな「そもそも」をテーマにした書き下ろしたエッセイ集。第2の故郷・メキシコでの旅行記や掌編小説、日記、往復書簡などが収録された1冊となっている。
一方Amazonでは、数量限定のショップ限定カバー版も発売予定。世界遺産・ソチミルコでの船旅中、家族との思い出の地で当時の記憶を巡らせる上白石の姿を切り取った写真がカバーに採用される。
数量限定で販売される特装版には、通常版と同内容の書籍に加え、特製スリーブケースや全48ページのミニフォトブック、特装版限定デザインのポストカードを同梱。ミニフォトブックには、本編未掲載となるメキシコで撮影した写真と、上白石による書き下ろしの詩を収録する。
さらに、刊行を記念した書店イベントを都内大型書店で開催決定。日時や内容などの詳細は後日発表される。購入特典として、通常版初版にはソチミルコで撮影した写真を使用したポストカードが封入され、特装版には別デザインのポストカードが付属される。
このほか、7月1日からは上白石萌音 Official Online Shop限定で、数量限定オリジナルデザインのパスポートカバー付き通常版の予約受付もスタートする。