超特急、日テレ『ヒルナンデス！』シーズンレギュラー就任「光栄なんデス！うれしいデス!!」【コメント全文】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、日本テレビ系昼の情報バラエティー『ヒルナンデス！』（前11：55）の月曜シーズンレギュラーに就任したことが29日、発表された。7月6日から8月31日の毎週月曜日に超特急が出演する。
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
超特急は、メインダンサー＆バックボーカルというパフォーマンススタイルで人気を集める9人組グループ。結成は2011年と活動歴は長く、22年にオーディションで4人の新メンバーが加入し、現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティー、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、今秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ2DAYS公演を開催する。
同番組には、ゲストとして何度も出演してきたが、今夏はシーズンレギュラーとして毎週スタジオに登場する。7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人の出演が決定。翌週以後、どのメンバーがスタジオやロケに登場するか、出演情報は随時発表となる。個性あふれるメンバーたちが、夏の間、元気いっぱい昼の時間を盛り上げる。
【コメント全文】
■超特急・リョウガ
シーズンレギュラー光栄なんデス！うれしいデス!!週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います。約2ヶ月間、よろしくお願いします！
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
超特急は、メインダンサー＆バックボーカルというパフォーマンススタイルで人気を集める9人組グループ。結成は2011年と活動歴は長く、22年にオーディションで4人の新メンバーが加入し、現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティー、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、今秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ2DAYS公演を開催する。
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■超特急・リョウガ
シーズンレギュラー光栄なんデス！うれしいデス!!週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います。約2ヶ月間、よろしくお願いします！