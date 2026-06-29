MATECHは29日、新型USB-C充電器「SoniCube 67W」を発売した。価格は2990円。

単ポート最大67Wの出力を備えながら、大きさは38.3mm×51.5mm、重さは88gと小型軽量なことが特徴の一つ。最新の「GaN III（窒化ガリウム）パワー半導体」を採用したことで、発熱を抑えながら、高効率・高出力を実現した。

出力ポートはUSB-Cが2ポートで、2台同時充電時はUSB-C1ポートが最大45W、USB-C2ポートが最大12Wの出力となる。

また、急速充電規格「USB Power Delivery」による一般的な固定電圧の出力に加えて、Appleが採用する急速充電技術「AVS」（Adjustable Voltage Supply）による充電が可能。AVSはデバイスの状態に応じて電圧を細かく調整するもの。

加えて、軽量な本体と重心バランスにより、コンセントから抜け落ちにくい仕様となっている。

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発売記念キャンペーン

発売を記念して、Amazon.co.jpで先着100個限定のAmazonポイント還元キャンペーンを実施している。

販売価格2990円の35％となる1047ポイントが還元されるため、実質1943円相当で入手できる。