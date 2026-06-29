日向坂46出演「まだまだ！日向坂で会いましょう」Leminoで配信開始
【モデルプレス＝2026/06/29】日向坂46が出演する人気番組「日向坂で会いましょう」と連動したオリジナル番組「まだまだ！日向坂で会いましょう」（毎週月曜日深夜1時50分〜）が7月6日よりLeminoにて独占配信される。
【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット
「まだまだ！日向坂で会いましょう」は、本番組のために撮り下ろした企画や、「日向坂で会いましょう」で紹介しきれなかったエピソードを見ることができるバラエティ番組。日向坂46のメンバーのみが出演し、一人ひとりの個性や魅力を存分に引き出しながら、「日向坂で会いましょう」では見られなかった一面を届ける。
初回となる7月6日は、「まだまだ！なんでもランキングをチェックしていきましょう！」を配信。キャプテン高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）がMCを務め、金村美玖、山口陽世、平岡海月、大野愛実、坂井新奈が出演する。本企画では、「日向坂で会いましょう」で惜しくも紹介できなかったランキングを発表。「器が大きいメンバーランキング」では、一同納得のメンバーが1位に輝く。さらに、「金村先輩を助けろ！駆けつけ一言選手権！」と題し、鍵をなくした金村のもとへ、誰が最もかっこよく鍵を届けられるかを競う。金村の心に響くのは誰のひと言なのか。
本番組は、「日向坂で会いましょう」の放送後、毎週月曜日深夜1時50分よりLeminoにて独占配信される（※同番組の地上波放送の影響により、配信時間が変更となる場合あり）。また、Leminoでは、「日向坂で会いましょう」「日向坂になりましょう―五期生成長バラエティ―」をはじめとした日向坂46関連作品を多数配信している。（modelpress編集部）
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◆Leminoオリジナル番組「まだまだ！日向坂で会いましょう」配信スタート
「まだまだ！日向坂で会いましょう」は、本番組のために撮り下ろした企画や、「日向坂で会いましょう」で紹介しきれなかったエピソードを見ることができるバラエティ番組。日向坂46のメンバーのみが出演し、一人ひとりの個性や魅力を存分に引き出しながら、「日向坂で会いましょう」では見られなかった一面を届ける。
本番組は、「日向坂で会いましょう」の放送後、毎週月曜日深夜1時50分よりLeminoにて独占配信される（※同番組の地上波放送の影響により、配信時間が変更となる場合あり）。また、Leminoでは、「日向坂で会いましょう」「日向坂になりましょう―五期生成長バラエティ―」をはじめとした日向坂46関連作品を多数配信している。（modelpress編集部）
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