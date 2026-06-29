ともさかりえ、本格的な牛肉煮込み料理公開「レストランのメニューみたい」「高級感が溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】女優のともさかりえが6月28日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。本格的な煮込み料理を公開し、話題となっている。
【写真】46歳美人女優「ワインが止まらなくなりそう」冷凍牛肉活用した高級感溢れる煮込み料理
ともさかは「冷凍してあった牛肉を 赤ワインとマデラ酒で煮込んだ」とつづり、鍋でぐつぐつと煮込まれている様子を披露。続く投稿では「美味しく出来た」とお皿に盛り付け、奥にはワイングラスも写った豪華な食卓の様子を公開している。
この投稿には「美味しそう」「レストランのメニューみたいですね」「お料理の腕前もすごい」「豪華な食卓を見てるだけで幸せな気分」「赤ワインとマデラ酒で煮込むなんて、本格的すぎる」「高級感が溢れてる」「これはワインが止まらなくなりそう」「贅沢なおうちごはん憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳美人女優「ワインが止まらなくなりそう」冷凍牛肉活用した高級感溢れる煮込み料理
◆ともさかりえ、本格的な牛肉煮込み料理を披露
ともさかは「冷凍してあった牛肉を 赤ワインとマデラ酒で煮込んだ」とつづり、鍋でぐつぐつと煮込まれている様子を披露。続く投稿では「美味しく出来た」とお皿に盛り付け、奥にはワイングラスも写った豪華な食卓の様子を公開している。
◆ともさかりえの投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「レストランのメニューみたいですね」「お料理の腕前もすごい」「豪華な食卓を見てるだけで幸せな気分」「赤ワインとマデラ酒で煮込むなんて、本格的すぎる」「高級感が溢れてる」「これはワインが止まらなくなりそう」「贅沢なおうちごはん憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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