【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#11

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ボンジーア！ なんてことだ！ 私の母国ブラジルが、決勝トーナメント1回戦で、みなさんの日本と対戦する。できることなら、もう少し先で対戦したかった。それはボクだけじゃなくて、ブラジルのみんなの思いでもある。今大会の日本のプレーは素晴らしい。誰もができるだけ日本のサッカーを長く見ていたいと思っている。でも、自国と対戦するとなったら話は別だ。ブラジルは自分たちのクジ運のなさを嘆いている。だって、アルゼンチンの対戦相手はカボベルデだよ。

昨年10月の強化試合で日本に負けた（2-3）こともあって、ブラジルは今「日本警戒モード」だ。それは各メディアの見出しからわかる。

UOL（ポータルサイト）は「日本車ドーアンがブラジルの進む道に」と報じ、スポーツ誌プラカルは「ラフィーニャ不在、ネイマール在籍、ブラジルにとって最も厳しい試練」と自嘲気味。本調子ではないネイマールの存在がマイナスになるという論調だ。

1994年米国大会の最優秀選手ロマーリオも、こう警鐘を鳴らしている。

「ブラジルは日本に楽勝だと思ってはいけない。日本の選手はピッチのどこでもつきまとってくる。90分間走り続け、常にゴールを狙ってくる。とにかく忍耐が必要だ」

一方、2002年日韓大会優勝時のキャプテン・カフーは日本の成長を強調した。

「私の現役時代から、日本が組織立った闘志あるチームなのは有名だったが、まだフィジカルやマリシア（ずる賢さ）が足りなかった。だが、今の日本に欠けているものは何もない」

SNSでは日本とブラジルを比較する投稿が目立った。

「うちの選手たちが髪形やゴール後のダンスの振りを考えている間、日本人は夜通し、監督アンチェロッティの弱点を研究しているんだ」

また、かつてブラジルの選手や監督たちが、日本サッカーの基礎を築いたことに言及する人もいる。

「運命とは皮肉だ。90年代、我々はジーコをはじめとしたスターを日本に送り込み、日本の若者たちにサッカーを教えた。今や彼らはその教えを完璧に身に付け、現代的で堅実なサッカーを展開している。そして、ブラジルを帰国させる準備をしている」

この試合で日本がすごく有利な点がひとつある。それは、失うものは何もないってこと。たとえブラジルに負けても善戦すれば、温かい日本人サポーターは拍手を送ってくれるよね。でも、ブラジルの場合はそうはいかない。「セレソン」（ブラジル代表の愛称）のユニホームに誓って、絶対に勝たなくちゃいけないんだ。W杯32強で日本に負けることになれば、本当にブラジルに帰れないよ。ブラジル選手の肩には「サッカー王国」の歴史の重みがズシリとかかっている。足が震えちゃうほどだ。それにブラジル人って、実は逆境に弱い。見かけによらずガラスのハート。逆境になると燃えちゃう日本人とは正反対だよね。

次の試合だけは日本の応援はできない。ここで負けたらブラジルサッカーは崩壊しちゃうからね。それだけは絶対に避けなきゃいけないんだ。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。