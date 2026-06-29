【全米女子プロゴルフ選手権】

【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話 北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です

通算13アンダーのユ・ヘラン（25=韓国）がメジャー初優勝を挙げた今年の大会。深夜に観戦していたファンのなかには「なぜだ？」と思った者もいただろう。同8オーバー64位で終わった渋野日向子（27）の「あの一打」だ。

初日は1アンダー27位につけ、2日目は通算イーブンパー43位に後退。巻き返しが期待された3日目だった。

10番からスタートし、ボギー、バーディー、ボギーと出入りが激しい流れは13番のパーでいったん止まった。が、1オーバーで迎えた右ドッグレッグの16番パー4。右サイドに湖が広がり、左サイドにはクリークが流れる名物ホールは、前日まで370ヤード超。渋野は初日に第1打を右の湖手前のブッシュに入れてトリプルボギーとした。

この日ホールはティーイングエリアを前に出し、240ヤードに設定。ワンオンが可能となり、多くの選手がフェアウエーウッドで果敢にグリーンを狙い、前日のアベレージ「4.232」だった最難関ホールは、5つのイーグルが出て「3.623」と最もバーディーが取りやすいホールとなった。

その「チャレンジホール」で渋野が選択したのはユーティリティー。第1打を安全に刻み、第2打をピン手前3.5メートルにつけたがバーディーパットはカップ左の外れた。

このホールで「流れ」を引き寄せることができず、後半は41と大きく崩れて、通算6オーバー66位まで順位を下げ、上位争いの夢は消えた。

渋野の「ワンオンチャレンジ」で思い出すのは2019年の全英女子オープンだ。最終日の12番パー4は303ヤード。多くの選手が池の手前にアイアンで刻むなか、渋野はドライバーで右の池からドローボールでグリーンを狙い、右のエッジに止まり、バーディーを奪った。この勇気あるショットで運を味方につけ、42年ぶりとなる日本選手のメジャー優勝を実現させた。

あれから7年。チャンスホールで刻まないといけないのが今の姿だとしても、ファンはその選択と結果を見てがっかりしたに違いない。