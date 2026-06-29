球団にとっては歴史的な記録だ。

【郄橋遥人の家庭の事情】 子供5人を育て上げた“脱サラ”父の教え

阪神・郄橋遥人（30）が28日、広島戦に先発し、6回3失点で今季10勝目。阪神での開幕10連勝は1947年に御園生崇男がマークして以来、79年ぶりの快挙だ。

もっとも、このエース左腕にしては物足りない内容だったのも事実だ。

今季は12試合で4完封を含む5完投。防御率1.29と、文字通り“無双”。それがこの日は毎回の8安打を浴び、プロ初のボークから失点した。

東映時代に完全試合を達成した評論家の高橋善正氏は「疲労がたまっているのかもしれません」と、こう続ける。

「先発完投が当たり前だった我々の時代、先発投手は6、7月に例外なく調子を落としていた。近年は中6日で6回100球メドで降板するケースも多い。そんな中、開幕から5完投もしているのだから疲れるのも当然です。ただでさえ、郄橋は2019年の109回3分の2が自身最多。それが今季は早くも90回3分の2ですからね」

捕手との相性も無関係ではないだろう。郄橋は今季、伏見と9試合でバッテリーを組み、いずれも1失点以内に抑えている。しかし、その伏見は22日に腰のケガで登録抹消。この日、スタメンマスクの坂本とは3度目のバッテリーだが、最長でも6回3分の2。いずれも3失点以上だ。

「配球を捕手任せにしているから、こうも成績に差が出るのでしょう。エースを担うような投手ならば、自分で配球を組み立てるので誰がマスクをかぶろうと内容はそこまで変わりません。今は昔のように1人の捕手がシーズン通してマスクをかぶるという時代ではない。だからこそ、誰が捕手でも実力を発揮できるよう、自分の頭で配球を考えるべきです」（高橋善正氏）

無双をどこまで続けられるか。

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そんな高橋はどのように育ったのか。毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2017年版）では、高橋家を徹底取材。5人きょうだい全員が180センチ以上という家系の秘密、脱サラして中古車販売店を一代で築いた父の破天荒な半生、年間250万円を要した大学生活まで、知られざる素顔を詳しく報じている、●関連記事【高橋遥人の家庭の事情】 子供5人を育て上げた“脱サラ”父の教え も要チェックだ。