ナショナルズ2Aから巨人入りした小笠原慎之介（28）が27日の二軍・阪神戦で移籍後初登板。54球を投げ、3回1失点だった。次回は中6日で登板し、イニング数を増やすという。そんな左腕にとって、一軍ローテ定着のライバルになりそうなのが、同じく他球団から移籍してきたベテラン2人。

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「その2人とは、田中将大（37）、則本昂大（35）の両右腕です」（他球団スコアラー）

現状の巨人ローテは、昨28日のDeNA戦で7回無失点と好投し、今季6勝目を挙げた井上温大、竹丸和幸、ウィットリー、戸郷翔征の4人に加え、田中、則本が40イニング以上を投げている。

「現状を見れば、戸郷までの4人は外せません。小笠原が割って入るには、田中・則本との争いになる。今後の調子にもよるが、現状の数字だけ見れば、小笠原と入れ替わるのは、田中ではなく則本でしょう」（前出の他球団スコアラー）

田中は10試合で3勝3敗、防御率3.52。則本は8試合で2勝3敗、防御率3.91だ。

「その数字以上に気になるのが被本塁打数と被長打率。田中は53回3分の2で被本塁打2、則本は46回で被本塁打6です。被長打率は田中が3割5分前後に対して、則本は4割を超える。狭い東京ドームを本拠地とする以上、長打の多さはマイナス材料になりますから」（同）

そもそも小笠原自身の調子が上がらなければ、一軍デビューはかなわないといえ、先発ローテ入りするなら、代わりに外れるのは田中ではなく、則本の方ではないか。

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ところで、小笠原といえば、巨人との年俸１億8000万円の破格契約の裏で、古巣・中日は「ハナから獲得する気がなかった」との臆測も飛び交っている。●関連記事【もっと読む】小笠原慎之介 古巣中日“撤退”の深層 では、その背景にある来季中の国内FA権取得と、将来的な「年俸４億〜５億円」の攻防について詳しく報じている。