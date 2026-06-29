これぞ10億円右腕の本領発揮か。

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18試合連続無失点中のソフトバンクのオスナ（31）が28日、ロッテ戦の七回に登板。四球と安打で1死満塁のピンチを迎えたものの、そこはメジャーで最多セーブに輝いたこともある右腕だ。MAX156舛梁球を中心に連続三振で切り抜け、連続無失点試合を19に伸ばした。

ロッテから移籍1年目の2023年に3勝2敗、26セーブ、防御率0.92の好成績を残すと、24年から4年総額40億円で契約延長。しかし、同年は不調にあえぎ、防御率3.76。昨季は4.15と結果を残せなかった。

「超大型契約で満腹になったのか、単に太りやすい体質なのか、当時のオスナは太っては減量を繰り返していた。公称104舛世、ひどい時で120前幣紊△蠅泙靴燭らね」（球団OB）

今季こそはとやる気を出していたものの、契約の際に「セーブ機会に限定した登板」などのサイドレターを織り込んでいたのが裏目に。チーム構想と合わず、開幕は二軍で迎えた。結局、球団と代理人が話し合い、問題は解決。4月14日に今季初昇格を果たすと一転、22試合で0勝1敗、12ホールド、防御率0.82の好成績である。

「ソフトバンクとの契約が切れた後も32歳。まだまだ高額契約を狙える年齢だが、このままでは次のオファーにも影響が出る。仮に最後の1年間だけ活躍しても、『長期契約NG』となりかねない。何とか評判を回復しようと必死ですよ」（同）

もっとも、ソフトバンクにとっては4年契約の半分、総額20億円が“無駄”になったのは確か。残り1年と半分、どこまで信頼を取り戻せるか。

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ところで、ソフトバンクが昨秋にドラ1指名した佐々木麟太郎とはどのような人物なのか。日刊ゲンダイが周辺取材を実施すると、幼馴染のひとりは、「最近は英語で話しかけてくるんですよ（笑）」と、意外な素顔を明かしてくれた。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実” も、野球ファンは要チェックだ。