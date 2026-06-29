リーグ三冠をうかがう阪神の佐藤輝明（27）と同学年で、今年のWBCにもともに出場したDeNAの牧秀悟（27）にも、メジャー挑戦への夢があるという。

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今季は4月下旬に右太もも裏の肉離れで抹消され、復帰後の6月にも再び右足に違和感を訴えて欠場するなど、コンディションは万全とはいえない。それでも36試合に出場し、打率・299、 6本塁打、 25打点。広角に長打を打てる打撃は魅力で、複数のメジャー球団が動向を注視している。

メジャーでは、日本から今季海を渡った岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）がそろって活躍しており、日本人野手への評価は改めて高まっている。佐藤輝を巡っては、すでに複数のメジャー球団が視察に訪れており、今オフにポスティングで移籍した場合、「メッツなど資金力のある球団が獲得に関心を抱いているといわれ、条件は5年総額150億円がスタートラインになる」（米特派員）という話もあるほどだ。

一方の牧は、アベレージを残せる中距離打者という位置づけになる。右打ちの二塁手といえば、2005年オフに井口資仁がロッテからホワイトソックスへ移籍し、2年470万ドル（約5億2000万円=当時レート）で入団して活躍した例がある。

「井口は当時、走攻守三拍子そろった好選手でした。牧も井口と同様に右方向への打撃が得意ですけど、大きな違いは守備力です。牧は今季34試合ですでに6失策。25日の中日戦では満塁の場面で二ゴロを捕球後、本塁へ悪送球するなど、ミスが失点に直結するケースが目立ちます。基本プレーに不安がある以上、評価は下がる。特に守備に関しては、メジャーでは外野手として考えている球団もあると聞く。WBCでは走塁のミスもあったし、ポカが多い選手という印象はあるようです」（前出の特派員）

残り73試合となった今季、よほど強烈にアピールしない限り、メジャー挑戦は簡単にはいかなそうだ。

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DeNAといえばビシエドへの扱いが大炎上していたが、フロントにうんざりしていたのは三浦前監督も同様だ。退任の理由について本人は「優勝できなかったから」としているが、実際はそうではないらしい。現場からは「よく5年も我慢した」という声まで上がっているほどだ。いったいどういうことか。あの時、何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏 では、それらについて詳しく報じている。